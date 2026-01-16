Іван Букрєєв став генеральним директором Нового каналу

Новий канал очолив Іван Букрєєв — медіаменеджер із понад двадцятирічним досвідом роботи в українській індустрії. Він змінив на посаді Ірину Ваховську, яка останні півтора року виконувала обов’язки генерального директора й продовжить працювати в команді Нового програмним директором. Про це редакції Mediasat повідомили у пресслужбі каналу.

Новий гендиректор має значний досвід керівництва телевізійними проектами й розробки контенту. Зокрема, впродовж кар’єри він займав провідні посади у різних медіа, відповідав за стратегічний розвиток каналів і запуск нових форматів. Іван Букрєєв також продюсував художні фільми, серед яких «Інфоголік», «Зустріч однокласників» та «Бурштинові копи».

Обіймаючи нову посаду, Іван Букрєєв наголосив на особливій відповідальності керівництва каналом, який має власну історію й лояльну аудиторію. За його словами, основне завдання — не лише управляти бізнес-процесами, а й підтримувати українців у складний період повномасштабного вторгнення. Телебачення має бути опорою для суспільства, поєднуючи розважальні й інформаційні функції.

Водночас новий керівник підкреслив важливість збереження ідентичності Нового каналу. Він зазначив, що цінує проекти з якісним гумором і героями, в яких глядачі можуть впізнати себе. Саме ці принципи, на його думку, становлять сильну сторону каналу й визначають його позицію серед лідерів розважального мовлення.

Іван Букрєєв також окреслив власний підхід до подальшого розвитку. Відтак він має намір зберегти характерну для каналу інтонацію, гумор і пошану до глядацької аудиторії. При цьому гендиректор підтримує еволюційний розвиток без радикальних змін, враховуючи багаторічні лідерські позиції Нового у телевізійному ефірі.