ДП «Дія» стане акціонерним товариством: що це означає

Державне підприємство «Дія» внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб як таке, що припиняється. Про це йдеться на платформі YouControl, пише «Економічна правда».

В Міністерстві цифрової трансформації України пояснили ситуацію: держпідприємство не закривається, а змінює юридичний статус. Зокрема, «Дія» реорганізується на акціонерне товариство за вимогами чинного законодавства.

Заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Коваль наголосила, що реорганізація жодним чином не вплине на роботу сервісів для користувачів. «Для користувачів застосунку та порталу абсолютно нічого не змінюється. Як і завжди, сервіси працюють 24/7, документи під рукою, а послуги надаються так само швидко», — зазначила вона.

За словами Валерії Коваль, перехід держпідприємства до іншої організаційно-правової форми допоможе виконати євроінтеграційні зобов’язання України. Водночас вона підкреслила принциповий момент: держава збереже стовідсотковий контроль за компанією, адже перетворення на акціонерне товариство не передбачає приватизації активів.

Представники Мінцифри вказують на перспективи, які відкриває новий статус організації. Відтак формат акціонерного товариства дасть змогу розвивати й масштабувати проєкт, полегшить співпрацю з українськими технологічними компаніями та допоможе запустити спільні інноваційні ініціативи.