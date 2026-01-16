АМКУ розпочав розгляд повторної заявки «Київстар» на придбання GigaCloud

Антимонопольний комітет України (АМКУ) відкрив провадження щодо концентрації за участю мобільного оператора «Київстар» і хмарного провайдера GigaCloud. Про це йдеться в повідомленні на сайті АМКУ від 15 січня.

Провадження регулятор відкрив 9 січня 2026 року. Відтак це вже друга спроба телекомоператора здобути дозвіл на угоду. Першу заявку «Київстар» подав до АМКУ у вересні 2025 року, проте 3 жовтня комітет відхилив її. Повторне звернення компанія надіслала 24 жовтня 2025 року.

За інформацією dev.ua, йдеться про придбання 80-відсоткової частки GigaCloud. Провайдер надає хмарні сервіси бізнесу й державному секторові. Серед клієнтів компанії – агрохолдинг Kernel, система електронних закупівель Prozorro й київський універмаг ЦУМ. За даними YouControl, виторг GigaCloud у 2024 році становив понад 409 млн грн, що на 29% перевищує показник попереднього року.

«Київстар» обслуговує майже 23 млн абонентів мобільного зв’язку й 1,1 млн користувачів фіксованого інтернету, що робить його найбільшим телекомоператором країни. Водночас компанія розширює присутність у суміжних сегментах – їй належать медична платформа Helsi з понад 29 млн зареєстрованих користувачів і сервіс райдшерингу й доставки Uklon.

У 2023 році материнська компанія «Київстару» Veon зобов’язалася інвестувати $1 млрд в українську економіку протягом п’яти років. Значну частину цих коштів оператор спрямував на злиття й поглинання. Зокрема, у 2025 році «Київстар» придбав Uklon і збільшив свою частку в Helsi. Наступною ціллю компанії є купівля сайту для бронювання ліків Tabletki.ua.

Потенційне придбання GigaCloud може суттєво вплинути на український ринок хмарних послуг і телекомунікацій, що й спонукало АМКУ до детального аналізу угоди.