Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра й надання послуг поштового зв’язку (НКЕК), розглянула 531 звернення споживачів телекомунікаційних послуг протягом грудня 2025 року. Про це йдеться у повідомленні регулятора.

Найбільше звернень до НКЕК надійшло від мешканців столиці – 89 випадків. Другу позицію за активністю зайняла Дніпропетровська область із 74 зверненнями. Наступними в рейтингу стали Харківська область (37 звернень), Київська область (35) і Львівська область (32).

Структура питань, із якими українці зверталися до регулятора, виявилася передбачуваною. Найбільша частка – 45% або 239 звернень – стосувалася мобільного голосового зв’язку. Водночас інтернет-послуги зайняли друге місце: на фіксований інтернет припадає 106 звернень (20% від загальної кількості), а на мобільний – 39 випадків (7,3%).

На поштові послуги поскаржилися 56 споживачів, що становить 10,6% від загального обсягу звернень. Фіксований голосовий зв’язок виявився найменш проблемним напрямом – лише 11 звернень (2,1%). На решту питань, зокрема супутні послуги зв’язку, радіомовлення й сферу радіочастотного спектра, припадає понад 15% звернень.

Регулятор повністю виконав свої зобов’язання щодо термінів розгляду – усі 531 звернення опрацьовано своєчасно. За результатами роботи 61 звернення вирішено на користь споживачів. Ще 150 громадян отримали детальні роз’яснення й необхідну інформацію за своїми запитами.

Частина звернень потребувала іншого підходу. Так, 59 випадків не підлягало розгляду регулятором відповідно до статей 8 й 17 Закону України «Про звернення громадян». Відтак 42 звернення комісія надіслала на розгляд іншим органам влади згідно зі статтею 7 цього ж законодавчого акта.

Станом на завершення звітного періоду в процесі опрацювання перебувало 219 звернень. НКЕК підкреслює, що робота зі зверненнями громадян є важливим аналітичним інструментом. Він дає змогу виявляти проблемні сегменти ринку телекомунікацій, фіксувати системні недоліки й вдосконалювати регуляторну політику в майбутньому.