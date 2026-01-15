Виконувачем обов’язків міністра цифрової трансформації призначено Олександра Борнякова

Посаду виконувача обов’язків міністра цифрової трансформації України обійняв Олександр Борняков, який раніше працював заступником міністра з євроінтеграції. Як повідомляє DOU, це рішення зумовлене звільненням Михайла Федорова — 13 січня він покинув посаду очільника Мінцифри, а наступного дня очолив Міністерство оборони.

Борняков — досвідчений фахівець у технологічній галузі. У 2007 році він заснував ІТ-компанію SoftTechnics, яку згодом придбала чиказька Intersog. Також він є засновником платформи для монетизації відеореклами VertaMedia (з 2018 року — Adtelligent Inc), співзасновником компанії Clickky і бізнес-інкубатора WannaBiz.

Із 2015 по 2019 рік український підприємець працював депутатом Одеської міської й обласної рад. У 2019 році його призначили заступником міністра цифрової трансформації, де він відповідав за розвиток спеціального режиму Дія City і програми uResidency. Зокрема, в інтерв’ю 2023 року він говорив про ідею масштабування Дія City на всю країну та відповідав на запитання щодо компаній-резидентів із сумнівною репутацією.

Серед останніх проєктів, які презентував Борняков, — українська платформа CodeUA, показана на London Tech Week 2025. Мінцифри анонсувало її ще в листопаді 2024 року з планами залучити понад тисячу компаній-виконавців, де на кожну припадатиме приблизно десять замовників. Водночас кількість укладених угод залишається нерозкритою через домовленості про нерозголошення.

Влітку 2025 року він також презентував пілотний режим Sandbox для вітчизняних компаній, які працюють з технологіями штучного інтелекту й блокчейну. Ця ініціатива спрямована на створення тестового середовища для інноваційних технологічних рішень у регульованому правовому полі.