UARU

UARU

Виконувачем обов’язків міністра цифрової трансформації призначено Олександра Борнякова

Новини
Олександр Борняков
Фото: Мінцифра

Посаду виконувача обов’язків міністра цифрової трансформації України обійняв Олександр Борняков, який раніше працював заступником міністра з євроінтеграції. Як повідомляє DOU, це рішення зумовлене звільненням Михайла Федорова — 13 січня він покинув посаду очільника Мінцифри, а наступного дня очолив Міністерство оборони.

Борняков — досвідчений фахівець у технологічній галузі. У 2007 році він заснував ІТ-компанію SoftTechnics, яку згодом придбала чиказька Intersog. Також він є засновником платформи для монетизації відеореклами VertaMedia (з 2018 року — Adtelligent Inc), співзасновником компанії Clickky і бізнес-інкубатора WannaBiz.

- Реклама -

Із 2015 по 2019 рік український підприємець працював депутатом Одеської міської й обласної рад. У 2019 році його призначили заступником міністра цифрової трансформації, де він відповідав за розвиток спеціального режиму Дія City і програми uResidency. Зокрема, в інтерв’ю 2023 року він говорив про ідею масштабування Дія City на всю країну та відповідав на запитання щодо компаній-резидентів із сумнівною репутацією.

Серед останніх проєктів, які презентував Борняков, — українська платформа CodeUA, показана на London Tech Week 2025. Мінцифри анонсувало її ще в листопаді 2024 року з планами залучити понад тисячу компаній-виконавців, де на кожну припадатиме приблизно десять замовників. Водночас кількість укладених угод залишається нерозкритою через домовленості про нерозголошення.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Влітку 2025 року він також презентував пілотний режим Sandbox для вітчизняних компаній, які працюють з технологіями штучного інтелекту й блокчейну. Ця ініціатива спрямована на створення тестового середовища для інноваційних технологічних рішень у регульованому правовому полі.

- Реклама -

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
- Реклама -

Читайте також

Новини

На «Київстар ТБ» стартував показ першого українського true crime серіалу «Тиха Нава»

На «Київстар ТБ» вийшов перший український true crime серіал «Тиха Нава» про боротьбу з корупцією у правоохоронній системі.
Новини

Starlink оновив найдоступніший тариф, збільшивши місячний обсяг трафіку до 100 ГБ

Starlink подвоїв обсяг трафіку в найдоступнішому тарифі «Мандрівний» до 100 ГБ, зберігши ціну $50 на місяць. Докупити додаткові гігабайти більше не можна.
Новини

YouTube оновив батьківський контроль: тепер, зокрема, можна регулювати час перегляду Shorts

YouTube запустив нові інструменти батьківського контролю. Тепер можна встановлювати ліміти на перегляд Shorts або повністю вимикати їх.
Новини

Ізраїльський оператор Yes завершує супутникове мовлення

28 лютого ізраїльський оператор Yes завершує роботу власної платформи супутникового телебачення. Відтоді компанія сфокусується на наданні послуг доступу в інтернет та розвитку OTT-сервісів.
Новини

Історична драма «Нюрнберг» вийшла на «Київстар ТБ»

14 січня на «Київстар ТБ» вийшла історична драма «Нюрнберг» про перший міжнародний трибунал над воєнними злочинцями нацистського режиму.
© Copyright 2007-2026 | Mediasat

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати