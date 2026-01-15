Starlink оновив найдоступніший тариф, збільшивши місячний обсяг трафіку до 100 ГБ

Компанія Starlink у січні 2026 року збільшила місячний обсяг високошвидкісного трафіку в найдоступнішому тарифному плані «Мандрівний» (Roam) із 50 до 100 ГБ, залишивши ціну $50 на місяць. Про це повідомляється на сайті компанії.

Через збільшення ліміту план офіційно перейменували на «Мандрівний 100 ГБ». За словами засновника компанії Ілона Маска, це рішення має посилити прихильність клієнтів. Водночас після вичерпання 100 ГБ високошвидкісного трафіку користувачі й далі матимуть доступ до мережі в режимі так званого «безлімітного низькошвидкісного доступу». Швидкість з’єднання тоді знижується до рівня нижче 1 Мбіт/с.

Раніше власники тарифу «Мандрівний 50 ГБ» могли докупити додатковий трафік за $1 за 1 ГБ. Якщо абонент не доплачував, з’єднання повністю припинялося до початку наступного розрахункового періоду. Нова модель обслуговування передбачає автоматичний перехід на низькошвидкісний режим замість повного відключення.

Разом зі збільшенням обсягу трафіку компанія запровадила зміни в можливостях докупівлі додаткових гігабайтів. Зокрема, Starlink відмовився від продажу додаткового високошвидкісного трафіку для плану «Мандрівний 100 ГБ». Можливість доплати за гігабайти більше не передбачена, окрім режиму Ocean Mode.

Компанія повідомляє користувачів про використання 80% і 100% місячного ліміту трафіку. Щоб відновити високошвидкісний доступ після вичерпання 100 ГБ, абонентам пропонують перейти на план «Мандрівний Безлімітний» (Roam Unlimited) вартістю $165 на місяць. Таке оновлення залишається чинним для всіх наступних платіжних циклів.

Низькошвидкісний режим підтримує базові функції, такі як електронна пошта, голосові дзвінки й текстові повідомлення. Натомість потокове відтворення відео, завантаження великих файлів та відеодзвінки в цьому режимі суттєво обмежені.

План «Мандрівний 100 ГБ» підтримує з’єднання в територіальних водах і на внутрішніх водних шляхах на відстані до 12 морських миль від узбережжя протягом 5 днів поспіль та до 60 днів на рік. Для доступу на більших відстанях чи тривалішого використання потрібен режим Ocean Mode, який передбачає оплату за кожен гігабайт і доступний лише в складі тарифу «Мандрівний Безлімітний».

Оновлення тарифних планів — не єдина зміна в екосистемі Starlink. Нещодавно компанія оголосила про припинення підтримки застарілих роутерів і запропонувала користувачам безплатну заміну на нову модель із підтримкою Wi-Fi 6.