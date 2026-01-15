15 січня на платформі «Київстар ТБ» відбулася ексклюзивна прем’єра детективного трилера «Тиха Нава» — першого українського серіалу у жанрі true crime. Проєкт розповідає про боротьбу з корупцією у правоохоронній системі й замовчування злочинів сексуального характеру в невеликому провінційному містечку.

Сюжет розгортається влітку 2018 року, коли молодий юрист Адам Юшкевич (Олександр Рудинський) приїжджає з нареченою Інною (Олександра Сорока) на відпочинок до містечка Тиха Нава. Після конфлікту дівчина вирушає на пошуки нареченого й стає жертвою зґвалтування, проте замість допомоги отримує недовіру правоохоронців. Ситуація ускладнюється, коли підозра несподівано лягає на самого Адама, що руйнує їхні стосунки й змушує юриста самостійно розслідувати злочин.

Події набувають драматичного розвитку після нового злочину в містечку — цього разу зі смертельними наслідками. Головний герой вступає в протистояння із системою, де панують фальсифікації й страх, а постраждалі залишаються наодинці зі своїми травмами. Серіал показує, як зовнішній спокій провінції приховує жорстокі злочини й байдужість органів влади.

У проєкті знімалися Олександр Рудинський, Анастасія Пустовіт, Михайло Жонін, Сергій Кисіль, Андрій Самінін, Ірина Островська, Олександра Сорока й Вероніка Мішаєва-Яковлєва. Виконавець головної ролі Олександр Рудинський підкреслив, що під час зйомок команда свідомо відмовилася від телевізійних кліше й типових рішень, що робить серіал унікальним продуктом.

«Для “Київстар ТБ” це черговий крок у створенні оригінальних проєктів і підтвердження прагнення створювати сучасний український контент високої якості, що резонує з реальністю й провокує суспільну дискусію», — зазначив CEO «Київстар ТБ» Павло Рибак. Керівник стримінгової платформи наголосив, що серіал порушує теми, про які зазвичай воліють мовчати, й не залишає глядачів байдужими.

Напередодні прем’єри в Києві відбувся спеціальний показ першої серії для акторів проєкту, команди створювачів, медійних персон та інфлюенсерів. Гості мали змогу переглянути серіал і поспілкуватися з творцями, дізнавшись деталі створення проєкту.

Серіал «Тиха Нава» зацікавить шанувальників детективного жанру, true crime і психологічних драм, адже піднімає гострі соціальні питання й встановлює нові стандарти якості українського серіального контенту.