YouTube оновив батьківський контроль: тепер, зокрема, можна регулювати час перегляду Shorts

Відеоплатформа YouTube представила комплексний пакет інструментів для розширення можливостей батьківського контролю над контентом, який споживають діти. Серед ключових нововведень — функція встановлення часових обмежень на перегляд коротких відео Shorts, спрощена процедура створення дитячих акаунтів у мобільному застосунку й низка додаткових опцій для забезпечення безпечного цифрового середовища.

Компанія розробила перший у відеоіндустрії інструмент, який дає батькам змогу безпосередньо керувати часом, що діти проводять за переглядом Shorts. Функціонал передбачає можливість встановлення конкретних часових лімітів або повне відключення стрічки коротких відео. Така гнучкість дозволяє адаптувати налаштування під різні життєві ситуації — від повного відключення під час навчальних занять до встановлення ліміту в 60 хвилин під час тривалих поїздок.

Доктор Гарт Грем, глобальний керівник напряму YouTube Health, пояснив філософію компанії: «Ми переконані, що дітей треба захищати в цифровому світі, а не ізолювати від нього». Тож надання вбудованих інструментів контролю стає критично важливим, адже саме батьки встановлюють правила цифрового життя родини. Розробляючи нові функції, команда YouTube спиралася на відгуки батьків і консультації незалежних експертів.

Оновлення включають також розширені можливості для усвідомленого перегляду. Зокрема, батьки отримали можливість налаштовувати персоналізовані нагадування про час сну й перерви, що доповнюють уже наявні стандартні параметри. Водночас спрощено процес реєстрації й перемикання між сімейними профілями, що гарантує показ контенту відповідно до вікових категорій.

YouTube також представив нові стандарти високоякісного контенту для підліткової аудиторії. Ці принципи розроблено спільно з Центром науковців і сторітелерів UCLA (University of California, Los Angeles) за підтримки експертів з Університетського коледжу Лондона, Американської психологічної асоціації й Бостонської дитячої лікарні. Відтепер вони стануть основою системи рекомендацій платформи, забезпечуючи підліткам доступ до цікавого, безпечного й пізнавального контенту.

Паралельно з новими стандартами компанія випустила «Посібник для авторів», створений у співпраці з Консультативним комітетом YouTube з питань молоді й сім’ї та організацією Save the Children International. Цей документ надає творцям контенту практичні рекомендації щодо безпечної роботи в онлайн-середовищі.

Ребекка Сміт, глобальна керівниця відділу захисту дітей Save the Children International, підкреслила значущість ініціативи: «Завдяки новому посібнику автори зможуть не лише покращити власний цифровий досвід, а й підтримати колег». Така співпраця відображає спільне прагнення створити безпечне цифрове середовище для всіх категорій користувачів.

Професор Пітер Фонагі, голова факультету психології й мовних наук UCL, наголосив на глобальному масштабі проблеми ментального здоров’я молоді. В епоху цифрових технологій контент, який споживають підлітки, може чинити як позитивний, так і негативний вплив на їхній психологічний стан. Нові принципи якості надають авторам практичну дорожню карту для створення відео, що відповідають віковим особливостям і є емоційно безпечними.

Посібник містить п’ять ключових принципів високоякісного контенту, які мають надихати підлітків досліджувати світ, навчатися й приймати себе. Перший принцип акцентує на радості й позитиві — використанні гумору й теплоти через відео формату «день із життя» або кумедні невдалі дублі. Другий принцип закликає заохочувати допитливість через творчі туторіали й демонстрацію нових хобі.

Третій принцип стосується поглиблення інтересів підлітків через детальні огляди улюблених тем — музики, геймінгу, моди — з акцентом на процесі, а не лише фінальному результаті. Четвертий принцип фокусується на розвитку життєвих навичок через надання зрозумілих порад для реальних ситуацій, таких як робота в команді чи ведення бюджету. П’ятий принцип наголошує на достовірності інформації й використанні перевірених джерел.

Посібник також містить низку ключових порад для авторів, які прагнуть бути прикладом для своєї аудиторії. Платформа закликає творців задавати правильний тон спільноті, виступаючи проти мови ненависті й спростовуючи дезінформацію. Водночас важливо створювати безпечний простір, заохочуючи підлітків перевіряти налаштування приватності й фільтрувати свої стрічки.

Окрему увагу приділено підтримці психологічної стійкості й ментального здоров’я підлітків. Молодь часто стикається зі стресом через тиск успіху, стандарти зовнішності або бажання відповідати очікуванням однолітків. Контент авторів може надати їм інструменти для боротьби зі стресом і розвитку психологічної стійкості. Крім того, посібник наголошує на важливості допомагати підліткам процвітати як онлайн, так і офлайн, демонструючи креативні способи спілкування з родиною й популяризуючи здорові звички.

Впровадження нових функцій розпочалося сьогодні, повний глобальний запуск очікується протягом найближчих місяців. YouTube продовжує інвестувати в створення здорового середовища для молодіжної аудиторії, спираючись на багаторічний досвід роботи з питань цифрової безпеки дітей і підлітків.