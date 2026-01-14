UARU

SpaceX скасувала абонплату за Starlink в Ірані

Ілон Маск та Starlink

Власники терміналів супутникового зв’язку в Ірані отримали можливість безкоштовно користуватися послугами Starlink. Таке рішення компанія SpaceX, яка належить мільярдеру Ілону Маску, ухвалила на тлі масових протестів та обмеження доступу до мережі владою країни. Як повідомляє Bloomberg, скасування абонплати підтвердили офіційні представники організацій, які працюють з іранськими користувачами.

Про запровадження безкоштовного режиму розповів Ахмад Ахмадян, виконавчий директор американської групи Holistic Resilience. Ця організація допомагає іранцям отримувати захищений доступ до глобальної мережі. Відтак власники обладнання Starlink у країні тепер можуть підключатися до супутникового інтернету без оплати абонентської плати.

Зміну тарифної політики ухвалили після звернення президента США Дональда Трампа до керівництва SpaceX. Американський лідер попросив відновити зв’язок в Ірані для підтримки учасників демонстрацій. Водночас використання обладнання Starlink залишається забороненим згідно з чинним законодавством Ірану, проте термінали працюють у обхід офіційних обмежень.

Компанія SpaceX неодноразово використовувала свій супутниковий сервіс як інструмент впливу у геополітичних конфліктах. Зокрема, віднедавна компанія надала на місяць безплатний доступ до супутникового інтернету громадянам Венесуели.

Експерти називають супутниковий сервіс SpaceX важливим елементом «м’якої сили» Сполучених Штатів. Така технологія дає змогу обходити цифрову цензуру у країнах з авторитарними режимами й забезпечувати вільний доступ до інформації. Наразі компанія SpaceX офіційно не прокоментувала запровадження безкоштовного режиму для користувачів в Ірані.

Редакція Mediasat
