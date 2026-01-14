UARU

UARU

Paramount через суд намагається заблокувати злиття Warner Bros. з Netflix

Новини
Skydance Media купує Paramount
Фото: Reuters

Компанія Paramount Skydance подала позов проти Warner Bros. Discovery і заявила про намір висунути власних кандидатів до ради директорів компанії. Мета — заблокувати угоду про злиття Warner Bros. зі стрімінговою платформою Netflix, повідомляє The New York Times.

Paramount у позові вимагає розкрити деталі домовленості з Netflix і пояснити, чому керівництво Warner Bros. вважає пропозицію стрімінгового сервісу привабливішою. Компанія наголошує, що акціонери не отримали повної інформації про можливі альтернативи й фінансові умови угоди.

- Реклама -

За даними Bloomberg, Paramount впродовж чотирьох місяців намагалася придбати Warner Bros. Discovery й надіслала кілька пропозицій, але їх відхилили. Керівництво Paramount стверджує, що пропонує вигідніші умови: $30 готівкою за акцію проти $27,75 у пропозиції Netflix. Крім того, Paramount готова купити весь бізнес Warner Bros. Discovery разом з телеканалами CNN і TNT Sports, а не тільки студію й HBO.

Представники Warner Bros. назвали позов безпідставним, а дії Paramount — спробою тиску на інвесторів. У компанії заявили, що пропозиція Девіда Еллісона не стала кращою й містить «очевидні недоліки», тому рада директорів одностайно підтримує угоду з Netflix.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Нагадаємо, угода вже викликала резонанс. Президент США Дональд Трамп раніше закликав антимонопольні органи країни уважно вивчити це злиття, вказуючи на загрози для конкуренції та культурного розмаїття на ринку.

- Реклама -

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
- Реклама -

Читайте також

Новини

Disney+ впровадить формат вертикальних коротких відео

Протягом 2026 року Disney+ додасть на платформу вертикальні короткі відео. Нова функція має залучити молоду аудиторію та конкурувати з TikTok та YouTube Shorts.
Новини

За останні 25 років телевізори подешевшали більш як на 90% — дослідження

Дослідження показало: за останні 25 років телевізори подешевшали більш як на 90%, хоча їхня якість і розміри екранів значно зросли.
Новини

У перший день роботи 5G у Львові абоненти Vodafone отримали швидкість понад 1300 Мбіт/с

За перші 12 годин тестування 5G у Львові 44 тисячі абонентів Vodafone завантажили понад 1 ТБ даних. Максимальна швидкість сягнула 1451 Мбіт/с.
Новини

Інвестиції стримінгових платформ у контент уперше перевищать $100 млрд

Стримінгові платформи цього року вперше витратять понад $100 млрд на виробництво контенту. Це близько 40% усіх інвестицій у медіаіндустрію.
Новини

Розробник створив сервіс, що відтворює роботу музичних каналів MTV

Розробник FlexasaurusRex створив безплатну платформу MTV Rewind з 33 тисячами музичних кліпів. Сервіс працює у форматі безперервного телемовлення.
© Copyright 2007-2026 | Mediasat

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати