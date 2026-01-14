Paramount через суд намагається заблокувати злиття Warner Bros. з Netflix

Компанія Paramount Skydance подала позов проти Warner Bros. Discovery і заявила про намір висунути власних кандидатів до ради директорів компанії. Мета — заблокувати угоду про злиття Warner Bros. зі стрімінговою платформою Netflix, повідомляє The New York Times.

Paramount у позові вимагає розкрити деталі домовленості з Netflix і пояснити, чому керівництво Warner Bros. вважає пропозицію стрімінгового сервісу привабливішою. Компанія наголошує, що акціонери не отримали повної інформації про можливі альтернативи й фінансові умови угоди.

За даними Bloomberg, Paramount впродовж чотирьох місяців намагалася придбати Warner Bros. Discovery й надіслала кілька пропозицій, але їх відхилили. Керівництво Paramount стверджує, що пропонує вигідніші умови: $30 готівкою за акцію проти $27,75 у пропозиції Netflix. Крім того, Paramount готова купити весь бізнес Warner Bros. Discovery разом з телеканалами CNN і TNT Sports, а не тільки студію й HBO.

Представники Warner Bros. назвали позов безпідставним, а дії Paramount — спробою тиску на інвесторів. У компанії заявили, що пропозиція Девіда Еллісона не стала кращою й містить «очевидні недоліки», тому рада директорів одностайно підтримує угоду з Netflix.

Нагадаємо, угода вже викликала резонанс. Президент США Дональд Трамп раніше закликав антимонопольні органи країни уважно вивчити це злиття, вказуючи на загрози для конкуренції та культурного розмаїття на ринку.