Нічний тариф на світло: умови застосування, економічні переваги та порядок підключення

В Україні з червня 2024 року діє оновлений тариф на електроенергію для населення, який становить 4,32 грн/кВт·год. Підвищення вартості електроенергії актуалізувало питання пошуку законних механізмів оптимізації витрат на комунальні послуги. Як пише Фінтеко, одним із таких інструментів є нічний тариф на світло, який дозволяє зменшити витрати за рахунок використання електроенергії в години найнижчого навантаження на енергосистему.

Як функціонує нічний тариф на електроенергію

Він передбачає знижену вартість електроенергії у часовий проміжок з 23:00 до 07:00. Нічний тариф на електроенергію можна застосовувати лише за умови встановлення багатозонного приладу обліку.

За умови раціонального використання електроенергії в нічний період економія може становити від 15% до 30% щомісячних витрат. Для автоматизації процесу рекомендується використовувати програмовані розетки або функції відкладеного запуску побутової техніки.

Попри очевидні переваги, нічний тариф має певні обмеження, а саме необхідність одноразових витрат на встановлення нового приладу обліку. Також потрібно взяти до уваги його низьку економічну доцільність для домогосподарств із малим обсягом споживання (до 300–400 кВт·год на місяць).

Види лічильників для нічного тарифу

Двозонний лічильник — розділяє споживання на денний та нічний періоди. Тризонний лічильник — передбачає три тарифні зони: пікові години — 3,96 грн/кВт·год; напівпіковий період — 2,64 грн/кВт·год; нічний період — 1,05 грн/кВт·год. Смарт-лічильники — забезпечують автоматичне передавання даних, моніторинг споживання, контроль параметрів мережі та інформування про аварійні ситуації.

Порядок підключення нічного тарифу

Процедура переходу на тариф «день/ніч» є стандартизованою та триває в середньому 7–10 робочих днів.

Основні етапи підключення:

Подання заявки до постачальника електроенергії (онлайн або особисто). Отримання акта вхідного контролю. Опломбування старого лічильника. Параметризація нового приладу обліку. Демонтаж старого та встановлення нового лічильника. Початок обліку за двозонною або тризонною системою.

Усі роботи виконуються відповідно до вимог оператора системи розподілу.

Чинні тарифи на світло

Для домогосподарств, які використовують електроенергію як основне джерело опалення, діє пільговий двозонний тариф протягом опалювального періоду:

до 2000 кВт·год на місяць — 2,64 грн/кВт·год;

понад 2000 кВт·год — 4,32 грн/кВт·год.

Зазначені умови спрямовані на підтримку домогосподарств із підвищеним рівнем споживання електроенергії в опалювальний період.