MEGOGO покаже півфінали Кубка африканських націй

Новини
Кубок африканських націй-2025 на MEGOGO

14 січня стримінговий сервіс MEGOGO транслюватиме два півфінальні матчі Кубка африканських націй-2025 (КАН-2025). Про це повідомила пресслужба MEGOGO.

У першому поєдинку зіграють Сенегал і Єгипет, у другому зустрінуться Нігерія та господарі турніру — збірна Марокко. Обидві зустрічі визначатимуть фіналістів континентального змагання, що проходить у Марокко.

Трансляції будуть доступні користувачам з передплатами «Спорт» і всіма варіантами «MEGOPACK». Дивитися матчі можна на телеканалі «MEGOGO Футбол Перший», а також через підрозділ «Футбол» у розділі «Спорт» головне меню платформи.

Матч Сенегал – Єгипет коментуватимуть Віталій Кравченко та Сергій Лук’яненко. Трансляцію о 18:30 відкриє міні-студія.. Наступний півфінальний поєдинок Нігерія – Марокко прокоментують Олександр Новак і Вадим Шевякін, студійне мовлення розпочнеться о 20:30.

Фінальний матч турніру відбудеться 18 січня в Рабаті. Команди, що програють у півфіналах, у суботу 17 січня зіграють за третє місце. Чинним чемпіоном континентального змагання залишається збірна Кот-д’Івуару, яка у фіналі домашнього КАН-2023 здолала Нігерію з рахунком 2:1.

Редакція Mediasat
