Ізраїльський оператор Yes завершує супутникове мовлення

Оператор yes
Будівля компанії Yes у Кфар-Сабі. Фото: Sraya Diamant / Flash90

Ізраїльський оператор Yes оголосив про масштабну трансформацію бізнес-моделі, ключовим елементом якої стане повне припинення роботи платформи супутникового телебачення. Про це повідомили на прес-конференції, яка відбулася у готелі Jaffa в Тель-Авіві, передає кореспондент Mediasat.

За словами генерального директора компанії Ілана Сігаля, 28 лютого Yes повністю припинить регулярне супутникове мовлення. Так оператор завершить багаторічну еволюцію — від традиційної супутникової платформи до мультисервісного провайдера. Абонентам, які з технічних причин не можуть перейти на інтернет-телебачення, компанія підготувала альтернативне рішення на базі супутника «Дрор-1», що належить Israel Aerospace Industries (IAI).

Від 1 березня обмежений супутниковий сервіс стане доступним для приватних користувачів і корпоративних клієнтів. Утім, його функціональність буде істотно скороченою порівняно з поточним пакетом. Зокрема, послуга не включатиме мовні канали, за винятком російськомовних.

Трансформація Yes відображає загальну тенденцію телекомунікаційної галузі до конвергенції послуг. За даними компанії, близько 60% абонентської бази вже користується комбінованими пропозиціями, що поєднують кілька сервісів. Приблизно 100 тисяч домогосподарств підключені до пакетів, які включають і телебачення, і оптоволоконний широкосмуговий доступ до інтернету.

Водночас оператор розвиває партнерства з провідними світовими стрімінговими платформами, зокрема Netflix, Disney та Amazon. Yes також забезпечує контентом Sting TV — стрімінговий сервіс телекомунікаційного оператора Partner — на умовах довгострокового контракту. Найближчими місяцями компанія планує запустити платформу програмної реклами CTV. Це рішення потенційно дасть змогу пропонувати споживачам передплату за нижчими цінами через монетизацію рекламного інвентарю.

Поточні зміни втілюють у життя стратегію, оголошену ще 2019 року. Тоді Yes, що входить до групи Bezeq Israeli Telecommunication, офіційно повідомила Тель-Авівську фондову біржу про затверджене радою директорів рішення — перевести діяльність із супутникового сегмента у сектор OTT-мовлення через інтернет. План передбачав поетапну реалізацію впродовж кількох років.

Нагадаємо, що раніше Yes уклала стратегічне партнерство з Warner Bros. Discovery і запустила на ізраїльському ринку міжнародну стрімінгову платформу HBO Max.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
