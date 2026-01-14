Історична драма «Нюрнберг» вийшла на «Київстар ТБ»

14 січня на платформі кіно й телебачення «Київстар ТБ» відбулася онлайн-прем’єра історичної драми й психологічного трилера «Нюрнберг» — стрічки про перший у світі міжнародний трибунал над воєнними злочинцями.

Фільм знято за нон-фікшн книгою Джека Ель-Хая «Нацист і психіатр», яку опублікували 2013 року. Сюжет розгортається в повоєнній Німеччині під час Нюрнберзького процесу, коли світова спільнота вперше намагалася надати юридичну й етичну оцінку злочинам нацистського режиму. Цей судовий процес став безпрецедентною спробою притягти до відповідальності високопоставлених нацистських лідерів за скоєні воєнні злочини.

Головний герой стрічки — американський військовий психіатр Дуглас Келлі, якому доручили оцінити психічний стан високопоставлених нацистів, що перебувають у полоні. Працюючи, лікар заглиблюється в дослідження природи зла через спілкування з військовими злочинцями. Особливу увагу він приділяє Герману Герінгу — одному з найближчих соратників Адольфа Гітлера, здатному до складних психологічних маніпуляцій. Від висновків Келлі залежить дуже багато: його робота може стати ключем до справедливості або поставити під сумнів перший міжнародний судовий процес над військовими злочинцями.

Фільм поєднує елементи історичної драми з напругою психологічного трилера, досліджуючи питання людської відповідальності й межі між раціональним поясненням і моральним осудом. Стрічка розрахована на глядачів, яким близьке серйозне, інтелектуальне кіно та осмислення складних подій світової історії.

