UARU

UARU

Історична драма «Нюрнберг» вийшла на «Київстар ТБ»

Новини
На Київстар ТБ стартувала прем'єра фільму «Нюрнберг»

14 січня на платформі кіно й телебачення «Київстар ТБ» відбулася онлайн-прем’єра історичної драми й психологічного трилера «Нюрнберг» — стрічки про перший у світі міжнародний трибунал над воєнними злочинцями.

Фільм знято за нон-фікшн книгою Джека Ель-Хая «Нацист і психіатр», яку опублікували 2013 року. Сюжет розгортається в повоєнній Німеччині під час Нюрнберзького процесу, коли світова спільнота вперше намагалася надати юридичну й етичну оцінку злочинам нацистського режиму. Цей судовий процес став безпрецедентною спробою притягти до відповідальності високопоставлених нацистських лідерів за скоєні воєнні злочини.

- Реклама -

Головний герой стрічки — американський військовий психіатр Дуглас Келлі, якому доручили оцінити психічний стан високопоставлених нацистів, що перебувають у полоні. Працюючи, лікар заглиблюється в дослідження природи зла через спілкування з військовими злочинцями. Особливу увагу він приділяє Герману Герінгу — одному з найближчих соратників Адольфа Гітлера, здатному до складних психологічних маніпуляцій. Від висновків Келлі залежить дуже багато: його робота може стати ключем до справедливості або поставити під сумнів перший міжнародний судовий процес над військовими злочинцями.

Фільм поєднує елементи історичної драми з напругою психологічного трилера, досліджуючи питання людської відповідальності й межі між раціональним поясненням і моральним осудом. Стрічка розрахована на глядачів, яким близьке серйозне, інтелектуальне кіно та осмислення складних подій світової історії.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Водночас «Київстар ТБ» продовжує поповнювати каталог ексклюзивними прем’єрами. Раніше, 6 січня, платформа розпочала показ сімейної комедії «Вартові Різдва» — стрічки про різдвяні дива, силу дитячої віри й важливість доброти.

- Реклама -

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
- Реклама -

Читайте також

Новини

HBO Max розпочав роботу у семи країнах Європи

HBO Max запустився у Німеччині, Австрії, Швейцарії, Люксембурзі, Ліхтенштейні, Італії й Греції. Платформа тепер доступна в понад 100 країнах світу.
Новини

HBO Max вийшов на ринок Ізраїлю

Телекомпанія yes вивела HBO Max на ізраїльський ринок. Абоненти yes і STING+ отримали шість місяців безплатного доступу до сервісу.
Новини

MEGOGO покаже півфінали Кубка африканських націй

14 січня MEGOGO покаже півфінали КАН-2025: Сенегал — Єгипет та Нігерія — Марокко. Трансляції будуть доступні користувачам з передплатами «Спорт» і всіма варіантами «MEGOPACK».
Новини

SpaceX скасувала абонплату за Starlink в Ірані

Компанія SpaceX скасувала абонплату за супутниковий інтернет Starlink в Ірані на тлі масових протестів та блокування доступу до мережі владою країни.
Новини

Paramount через суд намагається заблокувати злиття Warner Bros. з Netflix

Paramount через суд намагається зупинити злиття Warner Bros. з Netflix. Компанія вимагає розкрити деталі угоди й пропонує вигідніші умови покупки.
© Copyright 2007-2026 | Mediasat

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати