HBO Max вийшов на ринок Ізраїлю

Ізраїльська телевізійна компанія yes уклала стратегічне партнерство з Warner Bros. Discovery й вивела на національний ринок міжнародну стрімінгову платформу HBO Max. Про це йдеться в пресрелізі yes.

Сервіс запрацював для ізраїльської аудиторії 13 січня 2026 року. Абоненти yes і STING+, а також нові користувачі отримують шість місяців безплатного доступу до платформи як частину промоакції. Цей запуск продовжує співпрацю компаній, розпочату понад десять років тому виходом каналу HBO в Ізраїлі.

Промоційну кампанію провели за участю відомих ізраїльських артистів — молодоженів Ноа Кірел і Даніеля Переца. Таким чином компанія прагне максимально охопити цільову аудиторію, залучивши популярних місцевих зірок.

Після завершення пробного періоду передплатники зможуть обирати з двох тарифних планів. Стандартний пакет дає змогу одночасно підключити двох користувачів, переглядати контент в якості Full HD й завантажити до 30 файлів на мобільні пристрої. Натомість преміум-пакет розширює можливості до чотирьох одночасних користувачів, пропонує якість Ultra HD/4K зі звуком Dolby й дозволяє завантажити до 100 файлів.

«Через 25 років після заснування yes стала найбільшою телевізійною компанією Ізраїлю, яка лідирує на телевізійному ринку й задає стандарт якості, контенту й інновацій», — зазначив генеральний директор yes Ілан Сігаль. Саме лідерство компанії на ринку, за його словами, визначило вибір yes як стратегічного партнера Warner Bros. Discovery для цього проєкту.

Бібліотека контенту HBO Max об’єднує продукцію різних напрямків Warner Bros. Discovery. Зокрема, платформа надає доступ до повного каталогу HBO — телемережі, яка створила «золоту епоху» телебачення. Нові фільми студії Warner з’являтимуться в сервісі через кілька тижнів після кінопрокату. Крім того, каталог включає всі частини франшизи «Гаррі Поттер» і найкасовіші кінострічки різних років.

Серед оригінальних серіалів платформи — «Пітт» і «Миротворець», а також культові проєкти: «Друзі», «Сопрано», «Гра престолів», «Білий лотос», «Теорія великого вибуху» й «Ейфорія». Дитячий розділ містить програми Cartoon Network і контент DC Comics із супергероями, зокрема Суперменом і Бетменом. Також сервіс пропонує продукцію бренду Discovery в жанрах лайфстайлу, документалістики, реаліті-шоу й наукових програм.

Заступник директора з маркетингу yes Дрор Бахат повідомив, що тисячі користувачів пройшли попередню реєстрацію до офіційного запуску. За результатами опитування, проведеного компанією напередодні виходу платформи, 73% ізраїльтян вважали HBO Max привабливим сервісом, а 56% респондентів висловили бажання оформити передплату.

Запуск сервісу в Ізраїлі відбувається через три місяці після виходу HBO Max на український ринок. Нагадаємо, 14 жовтня 2025 року платформа стала доступною українським глядачам з двома тарифними планами: «Стандарт» за €7,99 (близько 386 грн) і «Преміум» за €9,99 (близько 483 грн) на місяць.