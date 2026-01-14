UARU

HBO Max розпочав роботу у семи країнах Європи

Новини
HBO Max
Jaap Arriens/NurPhoto/Getty Images

Стрімінговий сервіс HBO Max став доступним у Німеччині, Австрії, Швейцарії, Люксембурзі, Ліхтенштейні, Італії й Греції. Тепер платформа працює в понад 100 країнах світу.

Платформа виходить на нові ринки завдяки партнерству з провідними місцевими операторами. У Німеччині сервіс працює за посередництва Amazon Prime Video, RTL+ і waipu.tv. У Швейцарії доступ до HBO Max надають телекомунікаційні оператори Sunrise та Swisscom.

Для німецькомовних ринків передбачено три тарифні пакети. Базова підписка з рекламою коштує €5,99 на місяць, преміальна без реклами — €16,99. Це дає змогу охопити різні сегменти аудиторії залежно від готовності платити за контент.

Головним хітом для нових ринків стане приквел культового серіалу «Гра престолів» — «Лицар Семи Королівств», прем’єру якого заплановано на 19 січня. Крім цього проєкту, користувачі матимуть доступ до популярних серіалів, зокрема «Індустрія», а також німецьких продукцій «Банкіри» й «4 квартали: Зеро».

Компанія робить особливий наголос на спортивному контенті. Платформа отримала права на пряму трансляцію Зимових Олімпійських ігор 2026 року, які пройдуть у італійських містах Мілан та Кортіна-д’Ампеццо. Передплатники зможуть спостерігати за змаганнями в прямому ефірі. Спортивний пакет також відкриє доступ до тенісного турніру Australian Open і велосипедних гонок серії Grand Tours.

Фінансові результати компанії показують стабільне зростання аудиторії стрімінгових платформ Warner Bros. Discovery (WBD). На кінець 2025 року кількість передплатників сягнула 128 млн осіб у всьому світі.

Варто додати, що нинішня експансія HBO Max охоплює й Ізраїль, де платформа уклала стратегічне партнерство з телекомпанією yes. Нагадаємо, що для українських глядачів сервіс розпочав роботу раніше — 14 жовтня 2025 року.

Редакція Mediasat
