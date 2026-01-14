Disney+ впровадить формат вертикальних коротких відео

Стрімінговий сервіс Disney+ протягом 2026 року додасть можливість перегляду коротких вертикальних роликів. Про це представники компанії розповіли на технологічній виставці CES 2026, повідомляє TechCrunch.

У додатку з’явиться окрема стрічка з короткими відео, схожа за інтерфейсом і механікою роботи на TikTok, Facebook Reels та YouTube Shorts. Користувачі зможуть дивитися вертикальний контент прямо в додатку стрімінгового сервісу. Стрічка включатиме як спеціально створені короткі ролики, так і фрагменти повнометражних фільмів, серіалів та телешоу Disney, адаптовані для цього формату.

- Реклама -

Нова функція має збільшити щоденну активність користувачів платформи, передусім серед молодої аудиторії. Компанія сподівається, що короткі відео зроблять сервіс інструментом для щоденного споживання контенту, а не лише для перегляду з виходом нових серіалів чи прем’єр фільмів. Так Disney пристосовується до зміни споживчих звичок, де мобільне вертикальне відео стає головним форматом медіаконтенту.

Це рішення спирається на досвід спортивного сервісу ESPN, який належить до екосистеми Disney. На цій платформі вертикальні відео вже показали зростання залученості глядачів. Водночас схожі формати тестують й інші стрімінгові платформи, зокрема Netflix, що посилює конкуренцію із соціальними мережами за увагу користувачів.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Точних дат запуску функції Disney не називає, проте компанія підтверджує, що короткі відео з’являться на Disney+ протягом 2026 року.

Нагадаємо, на українському ринку стрімінгу першим OTT-сервісом із вертикальними серіалами став MEGOGO. Платформа запустила такий контент на всіх ринках, де працює.