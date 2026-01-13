За останні 25 років телевізори подешевшали більш як на 90% — дослідження

Середня ціна телевізорів зменшилася більш як на 90% за останні 25 років, а якість дисплеїв водночас суттєво поліпшилася. Про це повідомляє портал TechSpot з посиланням на дані Федерального бюро статистики праці США.

Аналіз вартості телевізорів під час розпродажів «Чорна п’ятниця» за період від 2000 року показав безпрецедентне зниження цін, попри збільшення діагоналі екранів і вищу роздільну здатність. Таке падіння вартості перевищує темпи здешевлення більшості інших споживчих товарів.

Головною причиною змін у ціноутворенні стало удосконалення виробництва РК-панелей. Виробники буквально запозичили методи напівпровідникової галузі, збільшуючи розміри вихідного скла для панелей. Це дало змогу істотно зменшити собівартість продукції й налагодити масовий випуск екранів за нижчих витрат.

Водночас посилення конкуренції на ринку також відіграло важливу роль у ціноутворенні. Традиційні лідери галузі Sony, LG і Samsung зазнали агресивної експансії китайських виробників, зокрема Hisense та TCL. Нові гравці запропонували споживачам бюджетні моделі, що спричинило загальне зниження цін у сегменті.

Практичним результатом цих змін стало те, що 50-дюймовий телевізор вартістю $1100 у 2000 році під час розпродажу «Чорна п’ятниця 2025» можна було придбати за $200. Водночас сучасні моделі демонструють значно кращі технічні характеристики порівняно зі старшими поколіннями пристроїв, що робить цінове падіння ще помітнішим.

Втім не всі технології дешевшають однаковими темпами. OLED-телевізори залишаються в преміальному сегменті, хоча поступово стають доступнішими для споживачів. Технології на кшталт Mini LED допомагають виробникам підтримувати баланс між якістю зображення й ціною пристроїв.

Експерти попереджають, що здешевлення може сповільнитися або змінити напрямок. Тарифна політика, зростання витрат на комплектуючі пам’яті й вплив штучного інтелекту на логістичні ланцюги вже призупинили падіння цін у певних категоріях електроніки, і телевізори не становлять винятку.

Водночас світовий ринок телевізорів демонструє уповільнення темпів розвитку через зниження попиту споживачів на великоформатні моделі. У третьому кварталі 2025 року загальні постачання сягнули 49,75 млн пристроїв, що на 4,9% менше за показники минулого року.