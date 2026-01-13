У перший день роботи 5G у Львові абоненти Vodafone отримали швидкість понад 1300 Мбіт/с

За перші 12 годин відкритого тестування мережі п’ятого покоління у Львові до неї підключилися 44 тисячі унікальних користувачів «Vodafone Україна». За інформацією компанії, за цей час абоненти завантажили через мережу 5G понад 1 терабайт даних.

Статистика мережі показує, що користувачі отримували швидкість передавання даних понад 1300 Мбіт/с. Водночас максимальну швидкість на базовій станції в реальних умовах за високого навантаження зафіксували на рівні 1451 Мбіт/с.

- Реклама -

Відкрите тестування технології п’ятого покоління в мережі «Vodafone» стартувало 12 січня 2026 року. Зона покриття охоплює історичний центр міста, прилеглі мікрорайони й територію Львівського політехнічного університету. Найближчим часом покриття з’явиться й на Головному залізничному вокзалі.

Технологія працює в тестовому режимі на обладнанні європейського постачальника Nokia. Мережа функціонує в діапазоні частот 3500 МГц, а випробування триватимуть орієнтовно до кінця 2026 року.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Оператор проводить тестування без підключення додаткових послуг. Трафік у мережі п’ятого покоління тарифікують за чинними тарифами 4G/LTE. Тож усі користувачі із SIM-картами й смартфонами з підтримкою 5G можуть автоматично користуватися мережею в зоні покриття.

Перевірити готовність SIM-карти можна простим способом. Якщо карта працює в мережі четвертого покоління, вона підтримуватиме й 5G. Достатньо подивитися на позначку 4G або LTE у верхній частині екрана смартфона або набрати USSD-команду *222# — у відповідь надійде повідомлення про готовність SIM-карти до роботи в сучасних поколіннях зв’язку.

Щоб перевірити підтримку технології смартфоном, потрібно зайти в налаштування пристрою. Якщо під час вибору типу мережі є опція 5G, а операційна система (ОС) оновлена виробником для роботи з відповідними частотами, пристрій автоматично підключиться до мережі у Львові.

У разі успішних результатів тестування у Львові можливе поширення випробувань на інші міста України.