Розробник створив сервіс, що відтворює роботу музичних каналів MTV

MTV REWIND

Розробник на ім’я FlexasaurusRex створив вебплатформу MTV Rewind, яка відтворює формат музичного телемовлення легендарних каналів MTV. Проєкт з’явився після того, як 31 грудня 2025 року в Європі й Великій Британії закрили останні цілодобові музичні канали MTV.

Ініціатива стала відповіддю на стратегічну зміну курсу MTV, який поступово відмовився від музичного контенту на користь реаліті-шоу. На створення платформи пішло лише 48 годин — за цей час розробник втілив концепцію безперервного музичного мовлення в вебформаті.

Сервіс налічує понад 33 тисячі музичних відеокліпів, які охоплюють період від 1970-х до 2020-х років. Відтворення працює в безперервному режимі й відтворює класичне телевізійне мовлення. Користувачі можуть обирати конкретні десятиліття чи користуватися випадковою добіркою, а також перемикати кліпи на власний розсуд.

MTV Rewind працює без реклами, підписок і збору персональних даних. Платформа не використовує алгоритмічних рекомендацій, що відрізняє її від сучасних стрімінгових сервісів. Розробник подає свій проєкт як протест проти корпоративних монополій і маніпулятивних практик YouTube та Spotify.

Доступ до сервісу повністю безкоштовний і не потребує реєстрації. Підтримати розвиток проєкту можна через добровільні донати розробнику.

Редакція Mediasat
