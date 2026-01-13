Інвестиції стримінгових платформ у контент уперше перевищать $100 млрд

Цього року стримінгові платформи вперше витратять понад $100 млрд на виробництво оригінального контенту. Про це йдеться у звіті аналітичної компанії Ampere Analysis, інформує Deadline.

Головні гравці індустрії — Netflix, Disney+, Prime Video, HBO Max, Paramount+ та Apple TV — збільшать бюджети на 6% проти 2025 року. Це забезпечить загальне зростання витрат на медіаконтент у світі на 2%. Сумарні інвестиції стримінгових сервісів сягнуть $101 млрд, що становить близько 40% усіх вкладень у медіаіндустрію.

Аналітики відзначають активне просування цифрових платформ у спортивний сегмент. Наприклад, Amazon Prime Video отримав права на трансляцію матчів Національної баскетбольної асоціації (NBA) з 2026 року. Такі кроки посилюють боротьбу за глядацьку увагу, особливо враховуючи, що 2026-й стане знаковим для спорту через зимові Олімпійські ігри й чемпіонат світу з футболу.

Водночас традиційне телемовлення переживає багатогранну кризу. Телеканали стикаються водночас із зростанням операційних витрат, скороченням рекламних надходжень і зміною споживацьких звичок аудиторії після пандемії COVID-19. Це створює умови для подальшого переходу інвестицій до стримінгового сектора.

«Прискорення переорієнтації капіталу на користь стримінгу показує фундаментальну трансформацію світової телевізійної галузі. Масштаб операцій і географічне охоплення стають визначальними чинниками для збереження конкурентних позицій», — прокоментував керівник напряму досліджень Ampere Пітер Інгрем.

На думку експертів, поточний рік може стати переломним, коли цифрові платформи остаточно утвердять домінування в медіапросторі над класичним телебаченням.

Нагадаємо, аналітична компанія Omdia прогнозує, що до 2030 року сумарний обсяг світового ринку онлайн-відео й традиційного телемовлення перевищить $1 трлн. Прогноз враховує всі типи доходів — і від підписок, і від рекламних надходжень.