HBO виплатить українці 500 тис. грн за незаконне використання особистих даних у серіалі «Чорнобиль»

Касаційний цивільний суд Верховного Суду зобов’язав американську телекомпанію Home Box Office (HBO) виплатити 500 тис. грн моральної шкоди Людмилі Ігнатенко, дружині загиблого ліквідатора аварії на Чорнобильській атомній електростанції (ЧАЕС). Суд визнав незаконним використання імен подружжя Ігнатенків у серіалі «Чорнобиль», пише Судово-юридична газета.

Суд підтвердив порушення особистих прав позивачки через використання її імені та імені покійного чоловіка Василя Ігнатенка без належної згоди. Водночас судова колегія відмовила у вимозі видалити сцени із серіалу, бо такий спосіб захисту визнала непропорційним і неефективним. На думку суду, втручання в уже оприлюднений художній твір може спотворити його та порушити права інших осіб, хоча й не усуне самого факту правопорушення.

Позов подали до суду 2020 року. Людмила Ігнатенко зазначила, що HBO використала особисті дані подружжя як імена персонажів серіалу без їхньої згоди. Позивачка вимагала припинити порушення прав, видалити окремі сцени з серіалу, заборонити його поширення до усунення порушення й стягнути 2,5 млн грн компенсації. Телекомпанія рік ігнорувала позов, а перші представники HBO з’явилися на судовому засіданні тільки в квітні 2021 року.

Позивачка пояснила, що несанкціоноване використання особистих даних завдало їй психологічних страждань через надмірну увагу медіа й громадськості. Ці обставини змусили її навіть змінити місце проживання, аби уникнути публічного тиску.

Суд першої інстанції відмовив задовольнити позов через недоведеність вимог. Проте апеляційний суд під час повторного розгляду визнав факт використання імен подружжя Ігнатенків як персонажів серіалу. Водночас апеляційна інстанція відхилила вимогу про видалення сцен і призначила компенсацію 144 тис. грн.

Позивачка наполягала, що видалення сцен є допустимим способом захисту, бо їхня відсутність не спотворить загального змісту серіалу й не порушить прав інших осіб. Вона також вважала суму компенсації необґрунтовано заниженою. Представники виробників серіалу заперечували факт порушення прав, посилалися на документальний характер зображених подій і відсутність достатніх доказів для виплати компенсації.

Постанова Верховного Суду остаточна й оскарженню не підлягає. Судова колегія збільшила розмір відшкодування до 500 тис. грн, визнавши серйозність порушення особистих прав, але дозволила зберегти імена у фінальній версії художнього твору.

Це не єдиний випадок суперечок навколо серіалу «Чорнобиль». Раніше український режисер Андрій Приймаченко заявив про використання його відеоматеріалу в першій серії без дозволу. У публікації на особистій сторінці в соціальній мережі Facebook він повідомив, що автори серіалу застосували його роботу без погодження.

Режисер відтворив у відео телефонні переговори диспетчера Центрального пункту пожежного зв’язку (ЦППЗ) з диспетчерами Воєнізованої пожежної частини (ВПЧ) ЧАЕС, Іванкова, Поліського та керівництвом пожежної охорони. Ці розмови відбувалися 26 квітня 1986 року під час ліквідації наслідків аварії. Приймаченко створив титри на основі запису голосу й опублікував відеоролик на платформі YouTube ще в березні 2013 року.

Сценарист серіалу Крейг Мазін відхилив усі звинувачення. Представники компанії Sister Pictures, яка виробляла серіал, після офіційного звернення українського режисера до HBO заявили, що створили відео самостійно й воно має авторський характер. Компанія Radioactive Films, що представляла виробників серіалу в Україні, повідомила у Facebook про отримання прав на використання відеоматеріалу від дирекції Музею Чорнобиля в Києві.