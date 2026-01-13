Gemini для Google TV навчився налаштовувати телевізор та генерувати відео

Штучний інтелект Gemini для платформи Google TV значно розширив можливості: тепер він налаштовує телевізор голосом і генерує мультимедійний контент. Про це компанія Google повідомила на виставці CES 2026.

Оновлення додало підтримку генеративних моделей Nano Banana і Veo. Тому користувачі можуть створювати й редагувати зображення та відео голосом безпосередньо на телевізорі. Інтеграція з Google Photos дає змогу шукати фотографії за людьми чи подіями, застосовувати до них художні стилі й створювати слайд-шоу на великому екрані.

Помічник пристосували для роботи з великими екранами, він розуміє природну мову. Система показує розгорнуті відповіді з відео, зображеннями й текстами, разом із актуальними спортивними новинами. Користувачі можуть переглянути стислий огляд епізодів серіалів, знайти фільми за описами чи подивитися, що зараз популярне.

Голосове керування також розширили: тепер воно налаштовує параметри телевізора. Достатньо сказати «зображення надто темне» чи «не чути діалогів», і система сама підлаштує яскравість екрана або гучність звуку. Це дає змогу керувати пристроєм без пульта.

Помічник також пропонує навчальний контент у форматі інтерактивних оглядів. Такі презентації містять озвучення, візуальні матеріали, а ще дають змогу ставити додаткові запитання для глибшого вивчення теми.

Нові функції Gemini спочатку з’являться на окремих моделях телевізорів TCL, а протягом кількох місяців — на інших пристроях із Google TV. Для роботи потрібна операційна система Android TV OS 14 або новіша, підключення до інтернету й обліковий запис Google.