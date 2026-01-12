Vodafone розпочав відкрите тестування 5G у Львові

12 січня мобільний оператор Vodafone Україна розпочав масштабне відкрите тестування мережі п’ятого покоління у Львові. Технологія працює в діапазоні 3500 МГц, а пілотний проєкт триватиме приблизно до кінця 2026 року. За інформацією пресслужби компанії, долучитися до тестування зможуть усі абоненти оператора з сумісними пристроями.

Зона покриття охоплює центральну частину міста й прилеглі райони, а також територію Львівського політехнічного університету. Найближчим часом оператор планує розширити тестову мережу на Головний залізничний вокзал — це дасть змогу перевірити роботу технології в умовах високого пасажиропотоку.

«Впровадження 5G для нас — це не локальний експеримент, а модель, перевірена досвідом міжнародного Vodafone», — зазначила Ольга Устинова, генеральна директорка Vodafone Україна. Керівниця оператора нагадала, що комерційні запуски 5G в європейських мережах Vodafone стартували ще 2019 року. В Україні компанія також проводила попередні випробування технології — 2021 року разом із Міністерством цифрової трансформації створила 5G Lab в Unit City для розробників, 2024-го провела перший телеміст між Києвом, Гельсінкі й Івано-Франківськом, минулого року відкрила 5G-простір в Київському авіаційному університеті.

«Ці прикладні — не лабораторні — випробування дають нам розуміння, як технологія поводиться в реальних умовах і що потрібно для стабільної роботи в місті», — додала Устинова.

Абоненти зможуть випробувати нову технологію без підключення додаткових послуг — оператор тарифікуватиме трафік в мережі 5G так само, як і трафік LTE/4G згідно з чинними тарифами. Завдяки значно меншій затримці сигналу користувачі матимуть змогу переглядати відео в форматі 4K ULTRA HD без додаткових підвантажень, вести онлайн-трансляції й відеодзвінки зі стабільною високою якістю, грати в онлайн ігри, які потребують швидкого з’єднання.

Щоб долучитися до тестової мережі, потрібен смартфон із підтримкою 5G та активована SIM-карта оператора. Перевірити готовність картки просто — якщо вона працює в 4G, то підтримуватиме й 5G. Достатньо глянути на позначку 4G або LTE в верхній частині екрана смартфона чи набрати команду *222#, аби отримати повідомлення про готовність до роботи в сучасних поколіннях зв’язку.

Сумісність смартфона можна перевірити в налаштуваннях пристрою. Якщо під час вибору мережі є опція «тип мережі 5G», а операційна система оновлена виробником під технологію 5G на відповідних частотах, смартфон автоматично під’єднається до мережі п’ятого покоління в зоні покриття.

Якщо тестування в Львові пройде успішно, то оператор розглядає можливість поширення пілотного проєкту на інші міста України.