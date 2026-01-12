У Латвії затримали організатора схеми доступу до нелегального супутникового й IP-телебачення

У Даугавпілсі правоохоронці затримали чоловіка 1966 року народження, якого підозрюють у наданні незаконних телевізійних послуг місцевим жителям. Як встановило слідство, він встановлював обладнання для доступу до заборонених телеканалів для понад сотні користувачів. Про це пише видання Grani.lv.

Оперативники Відділу з боротьби з економічними злочинами Бюро кримінальної поліції Латгальського регіонального управління затримали чоловіка 22 листопада 2024 року у межах кримінального провадження. Під час санкціонованого обшуку за місцем проживання підозрюваного виявили обладнання для організування нелегального телемовлення. Встановлено, що він надавав доступ до телевізійних програм, ретрансляцію яких у Латвії заборонила Національна рада електронних ЗМІ.

Слідство встановило коло клієнтів підозрюваного. Незаконні телевізійні послуги в різні періоди отримували близько 130 абонентів у Даугавпілсі й Аугшдаугавському краї. За адресами ймовірних користувачів провели обшуки, які підтвердили використання нелегального супутникового й IP-телебачення.

Підозрюваному інкримінують порушення авторських і суміжних прав у великих розмірах, дії організованої групи або примус до відмови від авторства зі застосуванням насильства, погроз чи шантажу згідно з частиною 3 статті 148 Кримінального закону Латвії. Ця норма передбачає позбавлення волі строком до шести років, заборону займатися певними видами діяльності до п’яти років й нагляд пробації до трьох років. Водночас йому загрожує відповідальність за статтею 208 Кримінального закону за заняття забороненою підприємницькою діяльністю. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі до трьох років, короткострокове ув’язнення, громадські роботи або штраф із можливою конфіскацією майна, а також заборону на підприємницьку діяльність від двох до п’яти років.

30 грудня 2025 року матеріали кримінального провадження передали до прокуратури для висунення обвинувачення.