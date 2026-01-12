UARU

UARU

У Латвії затримали організатора схеми доступу до нелегального супутникового й IP-телебачення

Новини
Телепиратство

У Даугавпілсі правоохоронці затримали чоловіка 1966 року народження, якого підозрюють у наданні незаконних телевізійних послуг місцевим жителям. Як встановило слідство, він встановлював обладнання для доступу до заборонених телеканалів для понад сотні користувачів. Про це пише видання Grani.lv.

Оперативники Відділу з боротьби з економічними злочинами Бюро кримінальної поліції Латгальського регіонального управління затримали чоловіка 22 листопада 2024 року у межах кримінального провадження. Під час санкціонованого обшуку за місцем проживання підозрюваного виявили обладнання для організування нелегального телемовлення. Встановлено, що він надавав доступ до телевізійних програм, ретрансляцію яких у Латвії заборонила Національна рада електронних ЗМІ.

- Реклама -

Слідство встановило коло клієнтів підозрюваного. Незаконні телевізійні послуги в різні періоди отримували близько 130 абонентів у Даугавпілсі й Аугшдаугавському краї. За адресами ймовірних користувачів провели обшуки, які підтвердили використання нелегального супутникового й IP-телебачення.

Підозрюваному інкримінують порушення авторських і суміжних прав у великих розмірах, дії організованої групи або примус до відмови від авторства зі застосуванням насильства, погроз чи шантажу згідно з частиною 3 статті 148 Кримінального закону Латвії. Ця норма передбачає позбавлення волі строком до шести років, заборону займатися певними видами діяльності до п’яти років й нагляд пробації до трьох років. Водночас йому загрожує відповідальність за статтею 208 Кримінального закону за заняття забороненою підприємницькою діяльністю. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі до трьох років, короткострокове ув’язнення, громадські роботи або штраф із можливою конфіскацією майна, а також заборону на підприємницьку діяльність від двох до п’яти років.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

30 грудня 2025 року матеріали кримінального провадження передали до прокуратури для висунення обвинувачення.

- Реклама -

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
- Реклама -

Читайте також

Новини

Леонардо Ді Капріо спрогнозував занепад кінопрокату через стримінг

Леонардо Ді Капріо вважає, що кінотеатри можуть стати нішевими закладами, як це колись трапилося із джаз-барами. І все — через стримінгові платформи.
Новини

Китай подав заявку на розміщення понад 200 тисяч супутників на орбіті Землі

Китай зареєстрував у МСЕ заявку на розгортання супутникової мережі з понад 200 000 апаратів. Все заради прямої конкуренції з американським Starlink.
Новини

У квітні «Київстар» вимкне 3G у низці міст та районів чотирьох областей України

Від 7 квітня 2026 року «Київстар» розпочне вимкнення 3G у низці міст Рівненщини, Волині, Черкащини й Чернігівщини. Частоти перерозподілять на користь 4G.
Новини

Оборонна компанія Indra придбала супутникового оператора Hispasat

Іспанська оборонна компанія Indra завершила придбання 89,68% акцій супутникового оператора Hispasat за 725 млн євро. Угода також включає контроль над Hisdesat.
Новини

Італійський регулятор оштрафував Cloudflare на €14,2 млн за відмову блокувати піратські сайти

AGCOM наклав на американську компанію Cloudflare штраф у розмірі 14,2 млн євро. Все через відмову блокувати піратські сайти на публічному DNS-сервері 1.1.1.1.
© Copyright 2007-2026 | Mediasat

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати