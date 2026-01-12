SpaceX отримала дозвіл на запуск ще 7500 супутників Starlink

Федеральна комісія зі зв’язку США (FCC) дозволила компанії SpaceX запустити ще 7500 супутників системи Starlink другого покоління. Завдяки цьому рішенню загальна кількість дозволених апаратів у мережі зросте до 15 тисяч. Як повідомляє Reuters, нові супутники забезпечать швидкість інтернет-з’єднання до 1 гігабіта на секунду й пряме підключення до стільникових мереж.

Рішення регулятора дозволяє модернізувати орбітальні апарати й експлуатувати їх на п’яти частотних діапазонах. Водночас FCC відмовилася від запропонованих раніше обмежень щодо дублювання покриття та пропускної здатності. Така ліберальна політика, за словами голови комісії Брендана Карра, створить умови для розвитку супутникового широкосмугового доступу наступного покоління.

«Цей дозвіл FCC змінює правила гри в забезпеченні послуг наступного покоління», — заявив Карр. Він підкреслив, що дозвіл на 15 тисяч супутників дає SpaceX «зелене світло» для масштабування мережі. Керівник регулятора наголосив на позитивному впливі рішення — воно посилить конкуренцію й допоможе запобігти цифровій ізоляції віддалених громад.

Нові супутники Gen2 забезпечать пряме з’єднання мобільних пристроїв із мережею за межами США. Паралельно вони розширять зону покриття всередині країни й надаватимуть послуги мобільного зв’язку з гігабітною швидкістю передачі даних. Такі можливості відкриють доступ до високошвидкісного інтернету для регіонів з обмеженою інфраструктурою.

Варто зазначити, що спочатку SpaceX подала заявку на розгортання майже 30 тисяч супутників. Проте FCC схвалила лише половину запиту й відклала рішення щодо решти 14 988 апаратів. Зокрема, регулятор не ухвалив рішення стосовно супутників, які планують розмістити на орбітах вище 600 км.

«Ми вважаємо, що дозвіл на запуск додаткових супутників відповідає суспільним інтересам, навіть якщо супутники Gen2 Starlink Upgrade залишаються невипробуваними на орбіті», — йдеться в офіційній заяві FCC. Такий підхід показує готовність регулятора підтримувати інноваційні проєкти навіть за відсутності повного орбітального тестування технології.

Дозвіл містить чіткі часові рамки розгортання мережі. SpaceX має вивести на орбіту й ввести в експлуатацію 50% дозволених супутників Gen2 не пізніше 1 грудня 2028 року. Решту апаратів компанія повинна запустити до грудня 2031 року. Окремо встановили термін завершення розгортання 7500 супутників першого покоління — кінець листопада 2027 року.

Минулого тижня Starlink оголосила про наміри знизити робочу орбіту своїх супутників. Протягом 2026 року компанія планує опустити всі апарати з висоти близько 550 км до 480 км. Такий крок має підвищити безпеку космічних операцій і зменшити ризики зіткнень на орбіті.