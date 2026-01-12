Peacock першим серед стримінгових сервісів заявив про підтримку Dolby Vision 2

Американський стримінговий сервіс Peacock, що належить медіакорпорації NBCUniversal, оголосив про підтримку новітнього формату відео з розширеним динамічним діапазоном Dolby Vision 2. Платформа також розширить застосування технологій Dolby Vision та Dolby Atmos у прямих спортивних трансляціях упродовж 2026 року. Про це йдеться в пресрелізі NBCUniversal.

Peacock став першим стримінговим сервісом, який заявив про підтримку формату Dolby Vision 2 — це сталося лише через чотири місяці після офіційного анонсу технології. Водночас представники платформи не уточнили конкретних дат запуску контенту в новому форматі, обмежились формулюванням «пізніше в 2026 році». Це залишає можливість іншим сервісам, зокрема Netflix, Disney+ чи Apple TV, також оголосити про підтримку технології до фактичного старту.

- Реклама -

Окрім відеоформату, Peacock запровадить аудіокодек Dolby AC-4, який, за словами компанії, до 50% ефективніший від традиційних кодеків. Наразі більшість стримінгових платформ використовує Dolby AC-3 або Dolby e-AC-3, включно з конфігураціями 5.1 та Atmos. Новий кодек AC-4 пропонує розширені можливості персоналізації звуку й покращення чіткості діалогів.

Рішення про запровадження передових аудіовізуальних технологій є частиною ширшої технологічної співпраці між Dolby та NBCUniversal. Peacock, що працює лише на північноамериканському ринку, використає нові можливості передусім для спортивних трансляцій.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Платформа підтвердила, що впродовж поточного року поступово запустить прямі спортивні трансляції у форматах Dolby Vision HDR та Dolby Atmos. Технологія Dolby Vision розширює динамічний діапазон зображення, що дає змогу краще відображати деталі в світлих і темних ділянках кадру. Особливо це помітно в сценах, де частини ігрового поля перебувають в тіні хмар. Ширше колірне охоплення HDR забезпечує насиченіші відтінки, зокрема природне відтворення зелені трави на спортивних аренах.

Dolby Atmos посилює відчуття занурення через просторове відтворення атмосфери стадіону й гомону трибун. Peacock уже підтвердив застосування обох технологій для трансляцій Sunday Night Football, матчів Національної баскетбольної асоціації (NBA) та професійної бейсбольної ліги (MLB). Водночас представники сервісу не уточнили, чи застосовуватиметься в спортивних трансляціях стандартний Dolby Vision, чи саме нова версія Dolby Vision 2.

Деталей про технічні характеристики Dolby Vision 2 поки небагато. Ні Dolby, ні Peacock не оприлюднили перелік конкретних фільмів чи серіалів у новому форматі, а також не прокоментували список сумісних пристроїв для відтворення. Втім, на виставці CES 2026 виробник телевізорів Hisense анонсував підтримку Dolby Vision 2 через майбутні оновлення мікропрограми. Компанія TCL, своєю чергою, заявила про впровадження формату Dolby Vision 2 Max, який також буде додано через оновлення програмного забезпечення.