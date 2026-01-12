Майже 60 тисяч спам-номерів вже заблоковано мобільними операторами — Мінцифри

Українські оператори мобільного зв’язку за три місяці заблокували 59 071 номерів телефонів, з яких здійснювали спам-дзвінки. Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

Оператори отримали можливість блокувати номери, з яких надходять небажані рекламні дзвінки, 2 жовтня 2025 року. Відтоді компанії активно використовують цей інструмент, щоб захистити абонентів від нав’язливих комерційних пропозицій, на які користувачі не давали згоди.

До спам-дзвінків належать телефонні виклики рекламного характеру, коли компанії пропонують товари чи послуги абонентам, котрі не давали дозволу на таке спілкування. Такі дзвінки створюють незручності для користувачів мобільного зв’язку й порушують їхнє право на недоторканність приватного життя.

Якщо абонент і далі отримує небажані рекламні дзвінки, він може поскаржитися в один із трьох способів. Найпростіший варіант — звернутися до свого оператора через мобільний застосунок або за контактним номером. Зокрема, абоненти Vodafone можуть подати скаргу через застосунок чи за телефоном 111, Kyivstar — через застосунок або за номером 466, lifecell — через застосунок чи за номером 5433.

Для абонентів, які перебувають за кордоном, оператори також надають можливість звернення у роумінгу: Vodafone — +38 050 400 111, Kyivstar — 105466#, lifecell — +38 063 5433 111. Інший канал звернення — гаряча лінія Уряду за номером 1545, куди можна надіслати інформацію про спам-дзвінки. Третій спосіб — подати скаргу безпосередньо до Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра й надання поштових послуг (НКЕК), через спеціальну форму на офіційному сайті регулятора.

Отримавши скаргу, оператор перевіряє номер телефону за визначеними критеріями. Номер блокують, якщо він відповідає щонайменше двом із встановлених параметрів. Серед основних ознак спам-номерів — здійснення викликів без реального спілкування, коротка середня тривалість розмов (менше 60 секунд), понад 50% дзвінків на різні номери й неможливість передзвонити на цей номер.

Додатковими критеріями є відтворення записаного повідомлення під час виклику, наявність скарг від інших абонентів, низька частка вхідних дзвінків на номер і використання номера тільки для голосових викликів без SMS чи передавання даних. Така система критеріїв дає змогу операторам ефективно виявляти джерела спаму й блокувати їх, захищаючи інтереси користувачів.