lifecell розпочав тестування 5G у Львові

Мобільний оператор lifecell увімкнув тестову мережу п’ятого покоління у Львові на частотах 3500 МГц. Абоненти компанії можуть користуватися новим стандартом зв’язку в центрі міста й поблизу Головного залізничного вокзалу, якщо мають сумісний пристрій та USIM або eSIM-картку. Користування мережею п’ятого покоління не потребує додаткової плати, повідомляє пресслужба lifecell.

Технологія працює за стандартом NSA (Non-Standalone), який передбачає спільну роботу 5G-радіочастини з діючою інфраструктурою 4G. Така архітектура дає змогу керувати обміном даних між абонентським обладнанням і мережею через наявні системи четвертого покоління. Завдяки цьому оператор може швидко розгортати 5G на наявній базі й аналізувати поведінку мережі за реального навантаження.

- Реклама -

Ширина каналу становить 100 МГц, що п’ятикратно перевищує показник 4G з обмеженням у 20 МГц. Завдяки сучасним методам обробки сигналу система забезпечує передавання більших обсягів даних і швидкий одномоментний доступ до мережі в багатолюдних місцях без додаткових базових станцій.

П’яте покоління дозволяє досягати пікових швидкостей понад 1 Гбіт/с і середніх показників, вищих удесятеро порівняно з LTE. Така продуктивність забезпечує користувачам безперешкодний доступ до хмарних сервісів, перегляд відео високої якості без затримок, швидке завантаження великих файлів, онлайн-ігри та використання технологій віртуальної й доповненої реальності (VR/AR). Окрім того, нова мережа відкриває можливості для розвитку екосистем інтернету речей (IoT) у міських сервісах і бізнес-застосуваннях.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Наразі зона покриття охоплює центральну частину Львова, зокрема площу Ринок і прилеглі вулиці в радіусі близько 700 метрів від Ратуші, а також район Головного залізничного вокзалу. Доступність 5G-сигналу залежить від конкретного розташування й щільності забудови, а всередині приміщень з’єднання може бути обмеженим.

Для підключення до мережі абонентам потрібні USIM або eSIM, смартфон із підтримкою діапазону n78 (3500 МГц), актуальна версія операційної системи й активний тарифний план. За даними lifecell, 29% усіх пристроїв у мережі оператора технічно підтримують 5G, а у великих містах цей показник сягає 40%. При цьому 99% таких терміналів сумісні з діапазоном 3500 МГц, а близько 90% 5G-пристроїв припадає на Apple, Samsung і Xiaomi. Програмну підтримку п’ятого покоління активовано в переважної більшості виробників.

«Львів завжди вирізнявся як місто інновацій, і для lifecell він уже не вперше стає стартовим майданчиком для запуску нових технологій. Саме у місті Лева ми вперше в Україні запустили 3G у 2015 році, а сьогодні даємо старт 5G. Запуск нового покоління зв’язку дозволить нам протестувати роботу мережі в умовах активних користувачів і реального навантаження, об’єктивно оцінити готовність мережі до масштабування та сформувати оптимальний підхід для повноцінного впровадження 5G в Україні», — зазначив Михайло Шелемба, директор lifecell.

За результатами тестування у Львові проєкт поширять на інші українські міста. Пілотна мережа працюватиме до отримання повноцінних комерційних ліцензій на частоти п’ятого покоління.

Нагадаємо, сьогодні, 12 січня, Vodafone Україна також запустив відкрите тестування мережі п’ятого покоління у Львові на частотах 3500 МГц.