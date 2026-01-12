UARU

Леонардо Ді Капріо спрогнозував занепад кінопрокату через стримінг

НовиниКіно
Голлівудський актор Леонардо Ді Капріо
Голлівудський актор Леонардо Ді Капріо висловив стурбованість перспективами класичного кінопрокату. На його думку, кінотеатри ризикують утратити статус масової розваги й перетворитися на вузькоспеціалізовані заклади для невеликого кола відвідувачів. Про це актор заявив в інтерв’ю The Times.

Ді Капріо порівняв можливе майбутнє кіноіндустрії з еволюцією джазової музики. На його думку, кінозали можуть повторити шлях джаз-барів, перетворившись із загальнодоступних розважальних центрів на камерні простори для поціновувачів. Таку трансформацію зумовлюють стрімкі зміни в споживацьких звичках глядачів.

«Все змінюється з блискавичною швидкістю. Спочатку з кінотеатрів зникли документальні фільми. Тепер і драми показують лише обмежений час, а люди чекають, щоб подивитися їх відразу на стримінгових платформах. Кінотеатри можуть стати такими ж нішевими, як і джаз-бари», — заявив Ді Капріо.

Водночас актор висловив надію, що традиційний кінопрокат збережеться для певної категорії проєктів. Він вважає, що великі екрани й далі залишатимуться важливим майданчиком для режисерів із виразним авторським стилем та унікальним художнім баченням.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Висловлювання актора пролунало на тлі активних дискусій в медіаіндустрії про співіснування традиційного прокату та стримінгових сервісів. Зокрема, Netflix, який веде переговори щодо придбання Warner Bros., розглядає модель випуску фільмів у кінотеатрах терміном лише 17 днів. Така стратегія викликала критику провідних кіномереж, які наполягають на тривалішому ексклюзивному прокатному вікні.

