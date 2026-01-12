Леонардо Ді Капріо спрогнозував занепад кінопрокату через стримінг

Голлівудський актор Леонардо Ді Капріо висловив стурбованість перспективами класичного кінопрокату. На його думку, кінотеатри ризикують утратити статус масової розваги й перетворитися на вузькоспеціалізовані заклади для невеликого кола відвідувачів. Про це актор заявив в інтерв’ю The Times.

Ді Капріо порівняв можливе майбутнє кіноіндустрії з еволюцією джазової музики. На його думку, кінозали можуть повторити шлях джаз-барів, перетворившись із загальнодоступних розважальних центрів на камерні простори для поціновувачів. Таку трансформацію зумовлюють стрімкі зміни в споживацьких звичках глядачів.

«Все змінюється з блискавичною швидкістю. Спочатку з кінотеатрів зникли документальні фільми. Тепер і драми показують лише обмежений час, а люди чекають, щоб подивитися їх відразу на стримінгових платформах. Кінотеатри можуть стати такими ж нішевими, як і джаз-бари», — заявив Ді Капріо.

Водночас актор висловив надію, що традиційний кінопрокат збережеться для певної категорії проєктів. Він вважає, що великі екрани й далі залишатимуться важливим майданчиком для режисерів із виразним авторським стилем та унікальним художнім баченням.

Висловлювання актора пролунало на тлі активних дискусій в медіаіндустрії про співіснування традиційного прокату та стримінгових сервісів. Зокрема, Netflix, який веде переговори щодо придбання Warner Bros., розглядає модель випуску фільмів у кінотеатрах терміном лише 17 днів. Така стратегія викликала критику провідних кіномереж, які наполягають на тривалішому ексклюзивному прокатному вікні.