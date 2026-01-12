«Київстар» запустив тестову 5G-мережу в центрі Львова

12 січня оператор «Київстар» запустив пілотну зону мобільного зв’язку п’ятого покоління в історичній частині Львова. Це перший локальний пілотний 5G-проєкт компанії, який реалізовано в межах урядової ініціативи Міністерства цифрової трансформації України (Мінцифри). Про це повідомляє пресслужба оператора.

Тестування технології проходить у міському середовищі для перевірки її ефективності. Після завершення львівського етапу уряд розширить географію пілотних проєктів на Бородянку й Харків, а згодом — на Київ та Одесу. Локації обирали з огляду на щільність населення та рівень розвитку телекомунікаційної інфраструктури. Водночас масштабне комерційне впровадження 5G стане можливим лише після завершення війни.

«Навіть у розпал повномасштабної війни, під постійними атаками росіян на інфраструктуру та блекаутами, Україна продовжує рухатися вперед і розвивати інновації в телеком-сфері. Запуск пілоту 5G у Львові — це важливий крок, над яким ми спільно працювали з мобільними операторами. Львів — лише перше місто. Скоро розпочнемо пілоти 5G також у Бородянці та Харкові. Наша мета — щоб у будь-яких умовах українці залишалися на зв’язку та мали доступ до передових технологій», — заявив Михайло Федоров, Перший віцепрем’єр-міністр України, Міністр цифрової трансформації.

Оператор уже встановив базові станції нового стандарту в історичному центрі міста. Підготовка до запуску включала комплексну модернізацію всіх сегментів мережі й перевірку сумісності обладнання з військовими системами. Попередні випробування «Київстар» провів у лютому 2024 року на території головного офісу у столиці, що підтвердило технічну готовність інфраструктури. Технологія працюватиме у двох частотних діапазонах: 3500 МГц забезпечуватиме високу швидкість передавання даних, а 700 МГц розширюватиме зону покриття.

«Незважаючи на війну, Україна продовжує свій технологічний розвиток. Пілотний запуск 5G у Львові — це ще одне підтвердження нашої стійкості та стратегічного курсу на цифрову трансформацію, адже цей проєкт не лише про високу швидкість передачі даних, а й про масштабність, відповідальність та лідерство», — зазначив СЕО «Київстар» Олександр Комаров.

Під час тестових вимірювань у Львові за мінімального навантаження на мережу швидкість завантаження в мережі 5G сягнула 2,4 Гбіт/с. Це значно перевищує можливості четвертого покоління, хоча стандарт 4G і надалі залишатиметься основним для більшості користувачів смартфонів. Завдяки модернізації в окремих локаціях пікова швидкість 4G-мережі «Київстар» за мінімального навантаження вже перевищує 1 Гбіт/с, що наближається до початкових показників 5G. Після комерційного запуску технології та збільшення кількості користувачів реальні показники швидкості можуть змінюватися залежно від навантаження на мережу.

Для користування новою технологією абонентам потрібен смартфон із підтримкою 5G, SIM-картка USIM, ідентична до тієї, що використовується в 4G-мережах, і перебування в зоні покриття мережі п’ятого покоління. Тарифікацію здійснюватимуть за діючим тарифним планом клієнта без додаткових платежів.

Паралельно з «Київстар» відкрите тестування 5G у Львові сьогодні запустили також Vodafone і lifecell. Оператори ввімкнули тестові мережі п’ятого покоління на частотах 3500 МГц.