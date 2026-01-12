Китай офіційно зареєстрував у Міжнародному союзі електрозв’язку (МСЕ) заявку на розгортання масштабної супутникової мережі — понад 200 000 апаратів на низькій навколоземній орбіті. Мета проєкту — створити глобальну систему інтернет-доступу, яка стане прямим конкурентом американської Starlink. Документацію з відомостями про радіочастотні діапазони й орбітальні параметри передали до МСЕ у грудні минулого року, повідомляє Global Times.

Такий масштаб ініціативи показує, що Пекін розглядає космічний інтернет як пріоритетне національне завдання. Водночас подання заявки — це лише початковий етап. Для фактичного запуску супутників потрібне схвалення МСЕ й узгодження з іншими країнами-учасницями організації.

Проєкт реалізовуватиме новостворений Радіоінноваційний інститут, який офіційно розпочав роботу 30 грудня 2025 року у Новому районі Сюньань. Установа спеціалізується на радіоелектронних технологіях і має державну підтримку. До її складу ввійшли сім профільних організацій, зокрема Державний центр радіомоніторингу та China Satellite Network Group — оператор китайської супутникової інфраструктури. Саме China Satellite Network Group реалізує проєкт угруповання Guowang, яке, як очікується, складатиметься з 12 992 супутників.

Інститут має оптимально використовувати радіочастотний ресурс і розвивати супутникову індустрію — це його ключові завдання. Заявки до МСЕ охоплюють понад десяток різних супутникових систем — від невеликих конфігурацій із кількома десятками апаратів до масштабних угруповань. Найбільші з них — CTC-1 і CTC-2, які розробив Радіоінноваційний інститут. Кожен з проєктів передбачає 96 714 супутників.

Крім Радіоінноваційного інституту, заявки на розміщення супутників подали й інші китайські компанії. Телекомунікаційний оператор China Mobile планує запустити 2520 апаратів у межах мережі ChinaMobile-L1. Компанія Yuanxin Satellite звернулася за дозволом розгорнути 1296 супутників для системи SailSpace-1, а Guodian Gaoke запропонувала проєкт Tianqi-3G із 1132 супутниками.

Реєстрація заявки в МСЕ — це лише перший крок до реалізації амбітного плану. Щоб побудувати й запустити сотні тисяч супутників, знадобляться роки праці та значні фінансові вкладення. Успіх залежить від стабільного фінансування, розв’язання складних інженерних завдань і координації з іншими країнами в межах МСЕ — потрібно узгодити використання частотного спектру й орбітальних позицій.

Попри очевидні виклики, створення Радіоінноваційного інституту може прискорити китайські плани. Консолідація ресурсів різних організацій, доступ до внутрішнього ринку й потужна виробнича база допомагають китайським компаніям швидше скорочувати відставання від SpaceX, яка вже експлуатує тисячі супутників Starlink і забезпечує інтернет-покриття у планетарних масштабах.

Китай активно нарощує темпи розгортання супутникових систем. Державна корпорація China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC) нещодавно завершила черговий етап розбудови низькоорбітальної мережі зв’язку SatNet — ракета-носій CZ-8A вивела на орбіту апарати 17-ї групи проєкту.