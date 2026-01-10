UARU

У квітні «Київстар» вимкне 3G у низці міст та районів чотирьох областей України

Новини
Перехід від 3G до 4G
Фото: Mediasat

Від 7 квітня 2026 року мобільний оператор «Київстар» розпочне черговий етап модернізації телекомунікаційної інфраструктури. Компанія відключить технологію 3G у Рівненській, Волинській, Черкаській і Чернігівській областях, перерозподіливши частотний ресурс на користь мережі 4G. Про це повідомляється на сайті оператора.

Рішення про відключення застарілої технології входить до довгострокової стратегії розвитку телекомунікаційної мережі компанії. Вимкнення 3G покращить швидкість і якість роботи 4G, а також підготує інфраструктуру до майбутнього запуску мереж 5G.

У Рівненській області зміни стосуватимуться обласного центру Рівного, а також міст Острог, Березне, Костопіль, Клевань і Рівненського району. Водночас на Волині модернізація охопить Камінь-Каширський, Ковельський, Луцький і Володимир-Волинський райони.

На Черкащині оператор вимкне 3G у містах Звенигородка й Жашків, а також у Звенигородському та Уманському районах. Своєю чергою на Чернігівщині зміни стосуватимуться міст Бахмач, Носівка, Новгород-Сіверський, а також Ніжинського, Новгород-Сіверського й Корюківського районів.

Нагадаємо, «Київстар» 24 лютого 2026 року проведе аналогічну модернізацію на Закарпатті, перерозподіливши частоти діапазону 2100 МГц для підвищення швидкості мобільного інтернету в кількох містах і районах регіону.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
