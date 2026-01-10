Оборонна компанія Indra придбала супутникового оператора Hispasat

Іспанська технологічна й оборонна компанія Indra завершила угоду про придбання контрольного пакета акцій супутникового оператора Hispasat. Транзакція передбачала купівлю 89,68% акцій у інфраструктурної компанії Redeia за 725 млн євро. Про завершення операції Indra оголосила 30 грудня 2025 року, пише Broadband TV News.

Угода також передбачає отримання контролю над Hisdesat — дочірньою структурою Hispasat, яка спеціалізується на військових супутникових системах. Придбання відповідає стратегічному курсу компанії, 28% якої належить іспанській державі, на посилення позицій у сегменті електроніки для оборони та аерокосмічної галузі.

Серед ключових проєктів, де бере участь Hispasat, варто відзначити європейську програму IRIS². Ця ініціатива Європейського Союзу спрямована на створення захищеної супутникової мережі зв’язку. За планами, до 2030 року має запрацювати орбітальне угруповання із 290 супутників на низькій земній орбіті (LEO) і середній земній орбіті (MEO).

Нагадаємо, Redeia купила Hispasat у 2019 році, заплативши за компанію 949 млн євро. Таким чином, поточна ціна продажу на 224 млн євро менша від попередньої транзакції.