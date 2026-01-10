UARU

UARU

Італійський регулятор оштрафував Cloudflare на €14,2 млн за відмову блокувати піратські сайти

Новини
Пиратский корабль
Фото: ©Freepik

Італійський регулятор у сфері зв’язку AGCOM наклав на американську компанію Cloudflare штраф у розмірі 14,2 млн євро. Причиною стала відмова провайдера виконувати розпорядження про блокування піратського контенту через публічний DNS-сервер 1.1.1.1. Про це повідомляє Межа з посиланням на TorrentFreak.

Конфлікт виник через позицію компанії, яка заявила, що запровадити такі заходи «неможливо» без критичного погіршення роботи сервісу. Проте регулятор відкинув цей аргумент і заявив, що Cloudflare не може вважатися нейтральним технічним посередником. За оцінками AGCOM, близько 70% вебресурсів, на які поширюються антипіратські обмеження в країні, використовують інфраструктуру Cloudflare, аби обійти стандартні блокування.

- Реклама -

У документі регулятор наголошує на ключовій ролі компанії для забезпечення дотримання національного законодавства про захист авторських прав. Тому співпрацю Cloudflare вважають необхідною умовою для ефективної роботи системи протидії піратству. Це рішення стало одним із найбільших фінансових стягнень у сфері інтелектуальної власності в Європі.

Під час розгляду справи представники Cloudflare послідовно заперечували пред’явлені претензії. Компанія критикувала систему Piracy Shield за недостатню прозорість процедур і відсутність належних механізмів оскарження блокувань. Зокрема, вказувала на ризики помилкового блокування легітимних ресурсів через автоматизовану систему виявлення порушень.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Очікується, що Cloudflare оскаржить це рішення в суді. Цей прецедент може вплинути на інших операторів публічних DNS-серверів, як-от Google Public DNS та OpenDNS від Cisco. Своєю чергою AGCOM підтверджує намір і далі проводити жорстку політику щодо виконання антипіратського законодавства в Італії.

Система Piracy Shield запрацювала в лютому 2024 року в межах національної ініціативи з протидії онлайн-піратству. За рік роботи вона заблокувала 65 тисяч доменних імен і 14 тисяч IP-адрес, які використовували для незаконного розповсюдження контенту, захищеного авторським правом.

Варто зазначити, що це не перший конфлікт Cloudflare з італійською юстицією. Ще у 2021 році міланський суд зобов’язав компанію припинити надавати послуги нелегальним IPTV-сервісам у країні.

- Реклама -

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
- Реклама -

Читайте також

Новини

Оборонна компанія Indra придбала супутникового оператора Hispasat

Іспанська оборонна компанія Indra завершила придбання 89,68% акцій супутникового оператора Hispasat за 725 млн євро. Угода також включає контроль над Hisdesat.
Новини

Домашній інтернет Vodafone кращий за «Київстар» у більшості тестів — nPerf

Французька компанія nPerf порівняла домашній інтернет Vodafone та «Київстар». Перший виявився кращим за більшістю показників.
Новини

Mitsubishi й AT&T уклали угоду про впровадження 5G в автомобілі

Американський підрозділ Mitsubishi Motors домовився з AT&T про впровадження 5G у кросовер Outlander 2026 модельного року. Це дозволить віддалено оновлювати системи й прискорить роботу навігації.
Новини

Нацрада заборонила ще п’ять російських OTT-платформ

Нацрада заборонила ще 5 російських стримінгових платформ. Загалом у переліку заборонених вже 61 медіасервіс держави-агресора.
Новини

ASUS представила ROG NeoCore — перший у світі маршрутизатор із Wi-Fi 8

ASUS представила на CES 2026 перший маршрутизатор із Wi-Fi 8. Новий стандарт забезпечує вдвічі більшу пропускну здатність.
© Copyright 2007-2026 | Mediasat

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати