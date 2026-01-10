Італійський регулятор оштрафував Cloudflare на €14,2 млн за відмову блокувати піратські сайти

Італійський регулятор у сфері зв’язку AGCOM наклав на американську компанію Cloudflare штраф у розмірі 14,2 млн євро. Причиною стала відмова провайдера виконувати розпорядження про блокування піратського контенту через публічний DNS-сервер 1.1.1.1. Про це повідомляє Межа з посиланням на TorrentFreak.

Конфлікт виник через позицію компанії, яка заявила, що запровадити такі заходи «неможливо» без критичного погіршення роботи сервісу. Проте регулятор відкинув цей аргумент і заявив, що Cloudflare не може вважатися нейтральним технічним посередником. За оцінками AGCOM, близько 70% вебресурсів, на які поширюються антипіратські обмеження в країні, використовують інфраструктуру Cloudflare, аби обійти стандартні блокування.

У документі регулятор наголошує на ключовій ролі компанії для забезпечення дотримання національного законодавства про захист авторських прав. Тому співпрацю Cloudflare вважають необхідною умовою для ефективної роботи системи протидії піратству. Це рішення стало одним із найбільших фінансових стягнень у сфері інтелектуальної власності в Європі.

Під час розгляду справи представники Cloudflare послідовно заперечували пред’явлені претензії. Компанія критикувала систему Piracy Shield за недостатню прозорість процедур і відсутність належних механізмів оскарження блокувань. Зокрема, вказувала на ризики помилкового блокування легітимних ресурсів через автоматизовану систему виявлення порушень.

Очікується, що Cloudflare оскаржить це рішення в суді. Цей прецедент може вплинути на інших операторів публічних DNS-серверів, як-от Google Public DNS та OpenDNS від Cisco. Своєю чергою AGCOM підтверджує намір і далі проводити жорстку політику щодо виконання антипіратського законодавства в Італії.

Система Piracy Shield запрацювала в лютому 2024 року в межах національної ініціативи з протидії онлайн-піратству. За рік роботи вона заблокувала 65 тисяч доменних імен і 14 тисяч IP-адрес, які використовували для незаконного розповсюдження контенту, захищеного авторським правом.

Варто зазначити, що це не перший конфлікт Cloudflare з італійською юстицією. Ще у 2021 році міланський суд зобов’язав компанію припинити надавати послуги нелегальним IPTV-сервісам у країні.