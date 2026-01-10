Французька аналітична компанія nPerf опублікувала результати щорічного тестування якості домашнього інтернету в Україні за 2025 рік. Згідно з дослідженням, Vodafone випередив «Київстар» за більшістю показників.

Цьогорічне дослідження включило лише двох провайдерів — Vodafone і «Київстар», тоді як попередніми роками аналітики порівнювали більше українських операторів домашнього інтернету. За результатами тестування якості послуг Vodafone продемонстрував перевагу майже у всіх категоріях.

Найбільший розрив спостерігається у швидкості завантаження даних. Зокрема, Vodafone забезпечує середню швидкість 200,48 Мб/с, тоді як показник «Київстар» становить 109,04 Мб/с. Вивантаження також відбувається швидше у першого оператора — 196,4 Мб/с порівняно зі 127,8 Мб/с у конкурента.

Vodafone також показав кращі результати під час завантаження вебсторінок і забезпечив стабільніше відтворення відеоконтенту. Проте за показником затримки перевагу здобув «Київстар» — 18,32 мілісекунди проти 22,40 мс у Vodafone.

Попри технічну перевагу Vodafone, «Київстар» залишається популярнішим серед українців. За статистикою nPerf, частка абонентів становить 66% у «Київстар» проти 34% у Vodafone.

Компанія nPerf не пояснила, чому звузила перелік досліджуваних провайдерів. Для порівняння: тогорічне дослідження визнало лідером оператора Vega, а впродовж кількох попередніх років першість утримувала Мережа Ланет.

Варто зазначити, що «Київстар» і Vodafone очолили рейтинг nPerf за якістю мобільного інтернету в Україні у 2024 році. Результати аналогічного дослідження за 2025 рік очікуються впродовж найближчих тижнів.