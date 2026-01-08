UARU

UARU

Warner Bros. Discovery відхилила пропозицію Paramount на $108,4 млрд

Новини
Warner Bros. Discovery

Керівництво медіакорпорації Warner Bros. Discovery (WBD) одностайно відхилило переглянуту пропозицію щодо придбання від групи компаній Paramount Skydance. Про це повідомляє Reuters.

У зверненні до акціонерів, оприлюдненому в середу, рада директорів WBD зазначила, що запропонована угода передбачає «надмірний обсяг боргового фінансування», а це створює додаткові ризики щодо її завершення. Водночас компанія підтвердила, що підтримує конкурентну пропозицію від стримінгової платформи Netflix на суму $82,7 млрд — вона стосується придбання кіно- й телевізійних студій разом з іншими активами.

На початку грудня 2025 року компанії Paramount і Skydance підвищили свою оцінку активів WBD до $108,4 млрд. Згодом Paramount доповнив пропозицію ще й особистими гарантіями Ларрі Еллісона. Ці кроки стали черговим етапом у боротьбі між Paramount і Netflix за контроль над розважальною корпорацією.

Боротьба за Warner Bros. Discovery зумовлена насамперед величезною бібліотекою контенту компанії. До неї належать такі успішні франшизи, як «Гаррі Поттер», «Гра престолів», «Друзі» й всесвіт DC Comics. Також WBD володіє правами на культові стрічки — зокрема «Касабланку» та «Громадянина Кейна».

Варто зазначити, що ринкова капіталізація учасників угоди суттєво різниться. Paramount оцінюють приблизно в $14 млрд, тоді як Netflix має капіталізацію близько $400 млрд — це дає компанії значні фінансові переваги.

