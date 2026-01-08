Парламентський телеканал «Рада» не мовить у телемарафоні з початку року

Державний телеканал «Рада» припинив мовлення в телемарафоні «Єдині новини» з початку 2026 року. При цьому 29-30 грудня мовник також не виходив у марафоні, а останній ефір парламентського каналу відбувся 31 грудня 2025 року — тоді вийшов підсумковий випуск новин. Про це повідомляє «Детектор медіа», посилаючись на результати власного моніторингу.

На вечір 7 січня канал не повернувся до звичного графіка мовлення в телемарафоні. Зазвичай «Рада» виходила в ефір щопонеділка з 06:00 до 12:00, щовівторка з 12:00 до 18:00 й щосереди з 18:00 до опівночі. Отже, мовник пропустив уже кілька запланованих слотів у січні.

Двоє джерел видання повідомляють, що телеканал офіційно не оголошував про вихід із марафону, бо розраховує повернутися до мовлення у найближчі тижні. Причиною паузи можуть бути бюрократичні процедури, пов’язані з бюджетними програмами фінансування виробництва контенту для парламентського каналу. За даними джерела «Детектора медіа», яке бере участь у виробництві телемарафону, продакшн ТОВ «Кінокіт», що створює контент для «Ради», наразі теж призупинив роботу.

Головна редакторка компанії «Кінокіт» Наталія Яструбенко не прокоментувала запит «Детектора медіа». Водночас виконувач обов’язків (в.о.) директора телеканалу В’ячеслав Петренко ухилився від відповіді на запитання, лише зазначив, що канал уже давав письмову відповідь.

У письмовому запиті видання запитувало, чи проводив мовник мистецькі конкурси на виробництво контенту для телемарафону й із якої бюджетної програми виділятимуть кошти у 2026 році. Натомість «Рада» 30 грудня надіслала відповідь про визначення розпорядника інформації. У листі зазначалося, що розпорядник публічної інформації може надати лише ту інформацію, яку він створив відповідно до свого правового статусу і якою володіє.

Портал Prozorro станом на 7 січня не містить даних про проведення мистецьких конкурсів чи тендерів на закупівлю контенту для телеканалу на поточний рік. Це може свідчити про те, що процедура фінансування виробництва контенту для марафону досі не оформлена.

Раніше, 24 грудня 2025 року, троє незалежних джерел повідомили «Детектору медіа», що керівництво «Кінокіта» проінформувало співробітників про припинення діяльності продакшну й вихід із виробництва контенту для «Єдиних новин». За словами двох співрозмовників, компанія за вісім місяців накопичила заборгованість за оренду й постала перед фінансовими труднощами під час виплати зарплат. Працівникам запропонували оформити відпустки за власний рахунок терміном на два місяці.

За даними інших джерел видання, ситуація могла ускладнитися через те, що в затвердженому державному бюджеті на 2026 рік фінансування двох програм, передбачених для Державного комітету телебачення й радіомовлення України (Держкомтелерадіо), ймовірно, залишилося в Міністерстві культури через технічну помилку. Тоді Наталія Яструбенко не відповіла на запитання видання, а В’ячеслав Петренко заявив, що «вперше чує» про закриття продакшну й про можливий вихід каналу з марафону.

Ще 5 грудня джерела «Детектор медіа» інформували про підготовку до скорочень у команді виробників марафону для парламентського телеканалу. Водночас «Кінокіт» і «Рада» спростували цю інформацію.

Контент для державного телеканалу «Рада» з кінця 2021 року виробляє ТОВ «Кінокіт». Від 2022 року компанія стабільно перемагає в мистецьких конкурсах на виробництво марафону для парламентського каналу. Журналісти Bihus.Info раніше повідомляли про можливі зв’язки «Кінокіта» з колишнім заступником ексголови Офісу президента Кирилом Тимошенком. Телеканал «Рада» пояснював неможливість самостійного виробництва марафону застарілим обладнанням, розташуванням студій в урядовому кварталі й відсутністю власних корпунктів.

У 2025 році парламентський телеканал отримав від держави 101,5 мільйона гривень на виробництво марафону «Єдині новини». Мистецький конкурс на виробництво контенту традиційно виграло ТОВ «Кінокіт».

У Верховній Раді України зареєстровано проєкт постанови, ініційований Кабінетом Міністрів, який має врегулювати статус і засади діяльності суб’єкта у сфері парламентського мовлення. Документ визначає основні завдання телеканалу «Рада»: трансляція відкритих пленарних засідань, парламентських слухань і засідань комітетів, забезпечення рівного доступу до ефіру представників усіх депутатських фракцій і груп, а також позафракційних депутатів.