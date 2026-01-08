UARU

Нацрада заборонила ще п’ять російських OTT-платформ

Новини
Засідання Нацради

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення доповнила офіційний перелік заборонених аудіовізуальних медіасервісів п’ятьма новими російськими платформами. Відповідне рішення медіарегулятор ухвалив 8 січня 2026 року на своєму засіданні.

До переліку заборонених сервісів додали onelike.tv, Smotret TV, telik.top, VITS TV і «Магия ТВ». Рішення ухвалили на підставі звернень Громадської спілки «Ініціатива Чисте Небо» та за результатами власного дослідження регулятора.

Нацрада встановила, що всі п’ять платформ орієнтовані на територію й аудиторію держави-агресора. Зокрема, сервіси використовують російську як основну мову інтерфейсу, надають доступ щонайменше до одного забороненого російського телеканалу й розміщують рекламу для аудиторії держави-агресора.

Після ухвалення рішення загальна кількість заборонених медіасервісів у переліку становить 61. Тепер Нацрада упродовж трьох робочих днів звернеться до Національної комісії, що регулює сфери електронних комунікацій, радіочастотного спектра й надання послуг поштового зв’язку (НКЕК), щодо обмеження доступу до цих ресурсів.

Постачальники електронних комунікаційних послуг мають обмежити доступ до вебсайтів oneliketv.net, smotrettv.com, telik.top, vits.tv і magtv.top на території України.

Нагадаємо, 4 грудня 2025 року Нацрада заборонила сім російських онлайн-кінотеатрів, продовжуючи політику обмеження поширення медіаконтенту держави-агресора в українському інформаційному просторі.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

