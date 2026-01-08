UARU

UARU

Mitsubishi й AT&T уклали угоду про впровадження 5G в автомобілі

Новини
Mitsubishi Outlander Infotainment Screen

Американський підрозділ Mitsubishi Motors уклав угоду з телекомунікаційним оператором AT&T про оснащення кросовера Outlander 2026 модельного року 5G-зв’язком. Нове рішення забезпечить швидшу роботу мультимедійної системи й навігацію з поточними даними у реальному часі. Про це повідомляє Mitsubishi Motors.

Підключення до мережі AT&T дасть змогу автовиробникові віддалено встановлювати оновлення операційної системи й патчі безпеки для бортових комп’ютерів. Таке рішення усуває потребу відвідувати сервісні центри для програмного обслуговування автомобіля. Компанія планує поступово впровадити 5G й в інших моделях свого модельного ряду.

- Реклама -

Технологія стане основою для розширення платформи Mitsubishi Connected Car Services. Більша пропускна здатність каналу передачі даних прискорить запуск нових цифрових функцій і збільшить швидкість відгуку інтерактивних сервісів для користувачів. Виробник зазначив, що підтримку 5G закладено в апаратну архітектуру Outlander нової генерації ще на етапі проєктування.

Оператор AT&T наголошує на перевагах своєї інфраструктури для автомобільного сектора. Мережі 5G забезпечують меншу затримку сигналу, вищу швидкість передачі інформації й ширший діапазон частот порівняно з технологіями попередніх поколінь. Компанія також підкреслює розгалужене покриття автомагістралей на території Сполучених Штатів і позиціює себе як одного з лідерів у сфері підключених автомобілів.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Інтеграція 5G в автомобільну індустрію набирає обертів у різних регіонах світу. Китайський виробник електроніки OPPO й німецький автоконцерн Audi раніше уклали глобальну угоду про взаємне ліцензування патентів у галузі стільникового зв’язку, зокрема й 5G.

- Реклама -

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
- Реклама -

Читайте також

Новини

Нацрада заборонила ще п’ять російських OTT-платформ

Нацрада заборонила ще 5 російських стримінгових платформ. Загалом у переліку заборонених вже 61 медіасервіс держави-агресора.
Новини

ASUS представила ROG NeoCore — перший у світі маршрутизатор із Wi-Fi 8

ASUS представила на CES 2026 перший маршрутизатор із Wi-Fi 8. Новий стандарт забезпечує вдвічі більшу пропускну здатність.
Новини

FILM.UA Group показала трейлер містичного фентезі «Мавка. Справжній міф»

FILM.UA Group презентувала трейлер містичної стрічки «Мавка. Справжній міф». Фільм вийде в український прокат 1 березня 2026 року одночасно в усіх кінотеатрах.
Новини

Гетманцев: провайдери інтернету збільшили податкові відрахування й середні зарплати

Провайдери інтернету за 11 місяців 2025 року перерахували 6,1 млрд грн податків — на 48,5% більше ніж торік. Середня зарплата у галузі зросла до 17,9 тис. грн.
Новини

LG презентувала оновлений бездротовий телевізор-шпалери товщиною 9 мм

Компанія LG презентувала LG OLED evo W6 — оновлений телевізор-шпалери товщиною 9 мм. Модель отримала бездротову передачу даних і рекордну яскравість.
© Copyright 2007-2026 | Mediasat

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати