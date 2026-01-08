Mitsubishi й AT&T уклали угоду про впровадження 5G в автомобілі

Американський підрозділ Mitsubishi Motors уклав угоду з телекомунікаційним оператором AT&T про оснащення кросовера Outlander 2026 модельного року 5G-зв’язком. Нове рішення забезпечить швидшу роботу мультимедійної системи й навігацію з поточними даними у реальному часі. Про це повідомляє Mitsubishi Motors.

Підключення до мережі AT&T дасть змогу автовиробникові віддалено встановлювати оновлення операційної системи й патчі безпеки для бортових комп’ютерів. Таке рішення усуває потребу відвідувати сервісні центри для програмного обслуговування автомобіля. Компанія планує поступово впровадити 5G й в інших моделях свого модельного ряду.

Технологія стане основою для розширення платформи Mitsubishi Connected Car Services. Більша пропускна здатність каналу передачі даних прискорить запуск нових цифрових функцій і збільшить швидкість відгуку інтерактивних сервісів для користувачів. Виробник зазначив, що підтримку 5G закладено в апаратну архітектуру Outlander нової генерації ще на етапі проєктування.

Оператор AT&T наголошує на перевагах своєї інфраструктури для автомобільного сектора. Мережі 5G забезпечують меншу затримку сигналу, вищу швидкість передачі інформації й ширший діапазон частот порівняно з технологіями попередніх поколінь. Компанія також підкреслює розгалужене покриття автомагістралей на території Сполучених Штатів і позиціює себе як одного з лідерів у сфері підключених автомобілів.

Інтеграція 5G в автомобільну індустрію набирає обертів у різних регіонах світу. Китайський виробник електроніки OPPO й німецький автоконцерн Audi раніше уклали глобальну угоду про взаємне ліцензування патентів у галузі стільникового зв’язку, зокрема й 5G.