LG презентувала оновлений бездротовий телевізор-шпалери товщиною 9 мм

Компанія LG Electronics анонсувала оновлену лінійку OLED-телевізорів на виставці CES 2026. Головною подією презентації стало повернення легендарної серії «Wallpaper» — моделі LG OLED evo W6, що поєднує фірмовий надтонкий дизайн із технологією бездротової передачі даних True Wireless і новою розробкою Hyper Radiant Color. Про це йдеться в пресрелізі LG Electronics.

Модель W6 відроджує концепцію телевізора-шпалер, уперше представлену 2017 року. Нове покоління дістало товщину корпусу лише 9 мм завдяки повному переосмисленню внутрішньої архітектури й мініатюризації ключових компонентів. Водночас компанія зберегла конструктивну міцність виробу.

Оновлене настінне кріплення забезпечує щільне прилягання панелі до стіни по всій площині. Таке рішення дає змогу телевізору майже зливатися з поверхнею, повністю реалізуючи філософію дизайну «Wallpaper».

Технологія LG True Wireless розв’язує проблему кабелів, виносячи всі інтерфейси в окремий блок Zero Connect Box. Цей модуль можна розташувати на відстані до 10 метрів від екрана. Система забезпечує передавання 4K-відео й аудіо без видимої втрати якості, зберігаючи водночас мінімалістичний вигляд панелі.

Технологічним проривом стала система Hyper Radiant Color, що підносить характеристики OLED на новий рівень. Модель оснащена модулем Brightness Booster Ultra, який забезпечує яскравість у 3,9 раза вищу порівняно зі звичайними OLED-телевізорами. Водночас покращилося відтворення чорного кольору й колірна палітра.

Для комфортного перегляду в яскраво освітлених приміщеннях телевізор дістав спеціально розроблений екран із найнижчим серед усіх моделей LG рівнем відбиття. Ця розробка принесла виробу першу в галузі сертифікацію Reflection Free Premium від компанії Intertek. Ідеальний Чорний і Ідеальні Кольори, якими відомі дисплеї OLED-телевізорів LG, підтверджені сертифікацією UL Solutions.

Координацію візуальних удосконалень забезпечує новий процесор α (Alpha) 11 AI Gen3, оснащений нейронним процесорним блоком (NPU), продуктивність якого зросла в 5,6 раза. Збільшена обчислювальна потужність реалізована в системі Dual AI Engine, що використовує паралельні алгоритми для одночасного зменшення шуму й збереження природної текстури зображення. На відміну від традиційних процесорів, новий чіп формує збалансоване зображення без ефекту надмірної різкості.

Сервіс LG Gallery+ доповнює функційність телевізора-шпалер можливістю адаптувати житловий простір до власних вподобань користувача. Платформа пропонує понад 4500 візуальних матеріалів — від кінематографічних сцен до особистих фото й зображень, створених за допомогою генеративного штучного інтелекту (ШІ). Контент супроводжується фоновою музикою, підібраною відповідно до настрою. Сервіс доступний у всій лінійці телевізорів LG.

Ігрові можливості представлені підтримкою частоти оновлення 4K 165 Гц у моделях OLED evo 2026 року разом із технологіями NVIDIA G-SYNC Compatible і AMD FreeSync Premium для плавної гри без розривів зображення. Час відгуку пікселя становить 0,1 мс, а режим Auto Low Latency Mode (ALLM) забезпечує низьку затримку для вимогливих геймерів.

Платформа webOS дістала функцію Voice ID, що розпізнає користувача за голосом і миттєво адаптує інтерфейс до відповідного профілю. Це дає доступ до персоналізованого головного екрана «Моя сторінка» з власними віджетами й застосунками. Можливості Multi-AI поєднують Google Gemini і Microsoft Copilot для голосових запитів й отримання персоналізованих відповідей.

Оновлений AI Concierge поліпшує перегляд завдяки швидкому дослідженню інформації, пов’язаної з контентом. Функція «In This Scene» надає деталі про акторський склад і дає змогу створювати зображення за допомогою ШІ. Захист даних забезпечує система LG Shield — лауреат нагороди CES 2026 Innovation Award, що використовує передові технології шифрування й безпеки.

«Телевізор Wallpaper втілює гармонійне поєднання нашого лідерства в галузі бездротових телевізорів, інновацій у формфакторі й 13-річного досвіду досконалості OLED», — зазначив Пак Хьонґ-се, президент підрозділу LG Media Entertainment Solution Company.

LG зберігає лідерство на ринку OLED-телевізорів протягом 13 років поспіль. Компанія продовжує задавати стандарти галузі, представляючи повну лінійку OLED evo 2026 року з технологією Hyper Radiant Color у кожній моделі.

Окрім серії Wallpaper, на виставці CES 2026 компанія також представила телевізор LG Gallery — перший пристрій у форматі художнього полотна. Новинка призначена для тих, хто цінує дизайн інтер’єру й прагне створити вдома атмосферу артпростору.