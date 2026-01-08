Гетманцев: провайдери інтернету збільшили податкові відрахування й середні зарплати

Оператори фіксованого інтернет-зв’язку в Україні за одинадцять місяців 2025 року перерахували до державного бюджету 6,1 млрд грн податків. Це на 48,5% більше, ніж за той самий період минулого року. Таку інформацію оприлюднив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової й митної політики Данило Гетманцев.

Порівняно з січнем-листопадом 2024 року, коли галузь сплатила 4,1 млрд грн, приріст за одинадцять місяців 2025 року склав 2 млрд грн. Водночас зросла й середня заробітна плата працівників сектору. Якщо у жовтні 2024 року вона становила 14,1 тис. грн, то через рік сягнула 17,9 тис. грн, що становить збільшення на 26,9%.

Детальна структура податкових надходжень від провайдерів домашнього інтернету за одинадцять місяців 2025 року така:

податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) й військовий збір — 1,9 млрд грн (зростання на 61%);

податок на прибуток підприємств — 0,6 млрд грн (збільшення на 25,8%);

податок на додану вартість (ПДВ) — 3,27 млрд грн (приріст на 58,1%).

Крім абсолютних показників, змінився й рівень сплати ПДВ. Цей показник зріс із 8,61% до 9,71%, що свідчить про підвищення фінансової дисципліни у галузі.

Попри позитивну динаміку податкових надходжень, парламентарій зазначив проблемні аспекти роботи галузі. Зокрема, окремі оператори продовжують практику подрібнення бізнесу. Водночас діяльність Бюро економічної безпеки (БЕБ) щодо протидії таким порушенням і притягнення винних до відповідальності досі не стала системною.