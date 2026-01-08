UARU

UARU

Гетманцев: провайдери інтернету збільшили податкові відрахування й середні зарплати

НовиниТелеком
Телеком-провайдер

Оператори фіксованого інтернет-зв’язку в Україні за одинадцять місяців 2025 року перерахували до державного бюджету 6,1 млрд грн податків. Це на 48,5% більше, ніж за той самий період минулого року. Таку інформацію оприлюднив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової й митної політики Данило Гетманцев.

Порівняно з січнем-листопадом 2024 року, коли галузь сплатила 4,1 млрд грн, приріст за одинадцять місяців 2025 року склав 2 млрд грн. Водночас зросла й середня заробітна плата працівників сектору. Якщо у жовтні 2024 року вона становила 14,1 тис. грн, то через рік сягнула 17,9 тис. грн, що становить збільшення на 26,9%.

- Реклама -

Детальна структура податкових надходжень від провайдерів домашнього інтернету за одинадцять місяців 2025 року така:

  • податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) й військовий збір — 1,9 млрд грн (зростання на 61%);
  • податок на прибуток підприємств — 0,6 млрд грн (збільшення на 25,8%);
  • податок на додану вартість (ПДВ) — 3,27 млрд грн (приріст на 58,1%).

Крім абсолютних показників, змінився й рівень сплати ПДВ. Цей показник зріс із 8,61% до 9,71%, що свідчить про підвищення фінансової дисципліни у галузі.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Попри позитивну динаміку податкових надходжень, парламентарій зазначив проблемні аспекти роботи галузі. Зокрема, окремі оператори продовжують практику подрібнення бізнесу. Водночас діяльність Бюро економічної безпеки (БЕБ) щодо протидії таким порушенням і притягнення винних до відповідальності досі не стала системною.

- Реклама -

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
- Реклама -

Читайте також

Новини

Mitsubishi й AT&T уклали угоду про впровадження 5G в автомобілі

Американський підрозділ Mitsubishi Motors домовився з AT&T про впровадження 5G у кросовер Outlander 2026 модельного року. Це дозволить віддалено оновлювати системи й прискорить роботу навігації.
Новини

Нацрада заборонила ще п’ять російських OTT-платформ

Нацрада заборонила ще 5 російських стримінгових платформ. Загалом у переліку заборонених вже 61 медіасервіс держави-агресора.
Новини

ASUS представила ROG NeoCore — перший у світі маршрутизатор із Wi-Fi 8

ASUS представила на CES 2026 перший маршрутизатор із Wi-Fi 8. Новий стандарт забезпечує вдвічі більшу пропускну здатність.
Новини

FILM.UA Group показала трейлер містичного фентезі «Мавка. Справжній міф»

FILM.UA Group презентувала трейлер містичної стрічки «Мавка. Справжній міф». Фільм вийде в український прокат 1 березня 2026 року одночасно в усіх кінотеатрах.
Новини

LG презентувала оновлений бездротовий телевізор-шпалери товщиною 9 мм

Компанія LG презентувала LG OLED evo W6 — оновлений телевізор-шпалери товщиною 9 мм. Модель отримала бездротову передачу даних і рекордну яскравість.
© Copyright 2007-2026 | Mediasat

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати