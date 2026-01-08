UARU

FILM.UA Group показала трейлер містичного фентезі «Мавка. Справжній міф»

FILM.UA показала трейлер фільму «Мавка. Справжній міф»

Українська кінокомпанія FILM.UA Group оприлюднила офіційний трейлер містичної стрічки «Мавка. Справжній міф». Прем’єра фільму відбудеться 1 березня 2026 року.

Фільм знято за підтримки «Нового каналу». Він розповідає історію, навіяну автентичними українськими легендами. Дія відбувається в прадавніх лісах України напередодні Короткої ночі, коли міфічні істоти виходять із Темного озера. Сюжет обертається навколо романтичної історії Мавки й біолога Лук’яна, чиї почуття порушують закони містичного світу.

“МАВКА. СПРАВЖНІЙ МІФ” | ОФІЦІЙНИЙ ТРЕЙЛЕР | У КІНО З 1 БЕРЕЗНЯ

Продюсерка стрічки Анна Єлісєєва зазначила, що всесвіт «Мавки» розширюється. Проєкт показує іншу інтерпретацію образу Мавки, ближчу до витоків української демонології й народних переказів. Для міжнародного ринку це зрозумілий формат романтичного фентезі з унікальним українським культурним кодом.

Стрічку зняла режисерка Катя Царик, сценарій написав Ярослав Войцешек. Головні ролі у фільмі зіграли Аріна Бочарова (Мавка) й Іван Довженко (Лук’ян). До акторського складу також увійшли В’ячеслав Довженко, Юлія Буйновська, Анастасія Янкова, Алеся Романова, Едуард Поляков та інші.

Центральний конфлікт фільму виникає після того, як Мавка рятує Лук’яна, а не губить його в таємничому лісовому озері, як вимагають закони містичного світу. Через це русалки й інші небезпечні істоти намагаються перетягнути героїню на темний бік.

Прем’єра стрічки відбудеться одночасно в усіх кінотеатрах України.

Редакція Mediasat
