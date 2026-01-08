FILM.UA Group показала трейлер містичного фентезі «Мавка. Справжній міф»

Українська кінокомпанія FILM.UA Group оприлюднила офіційний трейлер містичної стрічки «Мавка. Справжній міф». Прем’єра фільму відбудеться 1 березня 2026 року.

Фільм знято за підтримки «Нового каналу». Він розповідає історію, навіяну автентичними українськими легендами. Дія відбувається в прадавніх лісах України напередодні Короткої ночі, коли міфічні істоти виходять із Темного озера. Сюжет обертається навколо романтичної історії Мавки й біолога Лук’яна, чиї почуття порушують закони містичного світу.

- Реклама -

“МАВКА. СПРАВЖНІЙ МІФ” | ОФІЦІЙНИЙ ТРЕЙЛЕР | У КІНО З 1 БЕРЕЗНЯ

Watch this video on YouTube

Продюсерка стрічки Анна Єлісєєва зазначила, що всесвіт «Мавки» розширюється. Проєкт показує іншу інтерпретацію образу Мавки, ближчу до витоків української демонології й народних переказів. Для міжнародного ринку це зрозумілий формат романтичного фентезі з унікальним українським культурним кодом.

Стрічку зняла режисерка Катя Царик, сценарій написав Ярослав Войцешек. Головні ролі у фільмі зіграли Аріна Бочарова (Мавка) й Іван Довженко (Лук’ян). До акторського складу також увійшли В’ячеслав Довженко, Юлія Буйновська, Анастасія Янкова, Алеся Романова, Едуард Поляков та інші.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Центральний конфлікт фільму виникає після того, як Мавка рятує Лук’яна, а не губить його в таємничому лісовому озері, як вимагають закони містичного світу. Через це русалки й інші небезпечні істоти намагаються перетягнути героїню на темний бік.

Прем’єра стрічки відбудеться одночасно в усіх кінотеатрах України.