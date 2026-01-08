UARU

UARU

ASUS представила ROG NeoCore — перший у світі маршрутизатор із Wi-Fi 8

Новини
ROG NeoCore WiFi 8

Тайванська компанія ASUS показала на міжнародній виставці CES 2026 маршрутизатор ROG NeoCore — перший у світі пристрій із підтримкою стандарту Wi-Fi 8. Про це йдеться в пресрелізі виробника.

Новий стандарт забезпечує вдвічі більшу пропускну здатність у середньому діапазоні порівняно з попереднім поколінням. Водночас покриття для пристроїв інтернету речей теж зросло вдвічі, а затримка P99 зменшилася в шість разів.

- Реклама -

Представники ASUS наголошують, що Wi-Fi 8 створили для роботи в екосистемах пристроїв, керованих штучним інтелектом. Стандарт забезпечує низьку затримку, високу надійність та розумну координацію між пристроями. Зокрема, покращилася безперебійність мережі й посилився двосторонній зв’язок для малопотужних пристроїв.

Технологія розв’язує проблему перевантаження бездротових мереж. Сигнали від різних маршрутизаторів часто заважають один одному, що погіршує якість з’єднання. Новий стандарт дає змогу усунути цей ефект завдяки розумнішій координації між точками доступу.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Виробник провів практичні випробування пристрою. Теоретична швидкість передавання даних залишається на рівні попереднього покоління — до 46 Гбіт/с, проте Wi-Fi 8 істотно підвищує реальну пропускну здатність у складних мережевих середовищах.

«Wi-Fi 8 — це не просто гонитва за максимальною швидкістю, а прагнення зробити кожне з’єднання розумнішим і надійнішим. Він забезпечує безперебійну взаємодію між системами розумного будинку, штучним інтелектом-помічниками й хмарними сервісами, гарантуючи стабільну роботу будь-коли й будь-де», — заявив Тенлонг Денг, корпоративний віцепрезидент і генеральний директор підрозділу бездротових технологій та мереж ASUS.

Очікують, що ASUS ROG NeoCore надійде в продаж протягом 2026 року. Конкретні терміни й цінову політику наразі не оголосили. Водночас на CES 2026 компанії Broadcom і MediaTek анонсували власні процесори для підтримки нового стандарту. Офіційну сертифікацію Wi-Fi 8 заплановано на 2028 рік.

- Реклама -

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
- Реклама -

Читайте також

Новини

Mitsubishi й AT&T уклали угоду про впровадження 5G в автомобілі

Американський підрозділ Mitsubishi Motors домовився з AT&T про впровадження 5G у кросовер Outlander 2026 модельного року. Це дозволить віддалено оновлювати системи й прискорить роботу навігації.
Новини

Нацрада заборонила ще п’ять російських OTT-платформ

Нацрада заборонила ще 5 російських стримінгових платформ. Загалом у переліку заборонених вже 61 медіасервіс держави-агресора.
Новини

FILM.UA Group показала трейлер містичного фентезі «Мавка. Справжній міф»

FILM.UA Group презентувала трейлер містичної стрічки «Мавка. Справжній міф». Фільм вийде в український прокат 1 березня 2026 року одночасно в усіх кінотеатрах.
Новини

Гетманцев: провайдери інтернету збільшили податкові відрахування й середні зарплати

Провайдери інтернету за 11 місяців 2025 року перерахували 6,1 млрд грн податків — на 48,5% більше ніж торік. Середня зарплата у галузі зросла до 17,9 тис. грн.
Новини

LG презентувала оновлений бездротовий телевізор-шпалери товщиною 9 мм

Компанія LG презентувала LG OLED evo W6 — оновлений телевізор-шпалери товщиною 9 мм. Модель отримала бездротову передачу даних і рекордну яскравість.
© Copyright 2007-2026 | Mediasat

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати