ASUS представила ROG NeoCore — перший у світі маршрутизатор із Wi-Fi 8

Тайванська компанія ASUS показала на міжнародній виставці CES 2026 маршрутизатор ROG NeoCore — перший у світі пристрій із підтримкою стандарту Wi-Fi 8. Про це йдеться в пресрелізі виробника.

Новий стандарт забезпечує вдвічі більшу пропускну здатність у середньому діапазоні порівняно з попереднім поколінням. Водночас покриття для пристроїв інтернету речей теж зросло вдвічі, а затримка P99 зменшилася в шість разів.

- Реклама -

Представники ASUS наголошують, що Wi-Fi 8 створили для роботи в екосистемах пристроїв, керованих штучним інтелектом. Стандарт забезпечує низьку затримку, високу надійність та розумну координацію між пристроями. Зокрема, покращилася безперебійність мережі й посилився двосторонній зв’язок для малопотужних пристроїв.

Технологія розв’язує проблему перевантаження бездротових мереж. Сигнали від різних маршрутизаторів часто заважають один одному, що погіршує якість з’єднання. Новий стандарт дає змогу усунути цей ефект завдяки розумнішій координації між точками доступу.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Виробник провів практичні випробування пристрою. Теоретична швидкість передавання даних залишається на рівні попереднього покоління — до 46 Гбіт/с, проте Wi-Fi 8 істотно підвищує реальну пропускну здатність у складних мережевих середовищах.

«Wi-Fi 8 — це не просто гонитва за максимальною швидкістю, а прагнення зробити кожне з’єднання розумнішим і надійнішим. Він забезпечує безперебійну взаємодію між системами розумного будинку, штучним інтелектом-помічниками й хмарними сервісами, гарантуючи стабільну роботу будь-коли й будь-де», — заявив Тенлонг Денг, корпоративний віцепрезидент і генеральний директор підрозділу бездротових технологій та мереж ASUS.

Очікують, що ASUS ROG NeoCore надійде в продаж протягом 2026 року. Конкретні терміни й цінову політику наразі не оголосили. Водночас на CES 2026 компанії Broadcom і MediaTek анонсували власні процесори для підтримки нового стандарту. Офіційну сертифікацію Wi-Fi 8 заплановано на 2028 рік.