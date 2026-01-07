UARU

Universal Music Group і NVIDIA запустили ШІ-систему для розуміння музики

Universal Music та Nvidia
Фото: SuperComputingOnline

Universal Music Group (UMG) оголосила про партнерство з NVIDIA для впровадження моделі штучного інтелекту Music Flamingo у свій музичний каталог. Система дасть змогу аналізувати композиції й шукати треки за емоційними характеристиками й культурним контекстом, пише The Verge.

NVIDIA створила модель Music Flamingo разом з Університетом Мериленду й презентувала її в листопаді 2025 року. ШІ-система може обробляти музичні композиції тривалістю до 15 хвилин, розпізнаючи структуру композиції, гармонію, емоційні переходи й акордові прогресії.

UMG наголошує, що проєкт спрямований на розвиток «відповідального штучного інтелекту». Технологія стане альтернативою традиційному пошуку за жанрами чи готовими плейлистами. Натомість користувачі зможуть знаходити музику за емоційними параметрами й культурним контекстом.

Музикантам система відкриває додаткові можливості для аналізу власних робіт. Music Flamingo дасть змогу артистам детальніше описувати й поширювати свої композиції завдяки глибокому розбору музичних елементів.

Компанії розробляють спеціалізовану програму для музикантів. Артисти братимуть участь у створенні й тестуванні ШІ-інструментів. Так UMG планує уникнути стандартизованих результатів, характерних для типових генеративних систем, і забезпечити безпосередню участь виконавців у розробці технологій.

Генеральний директор Universal Music Group Лушіан Ґрейндж зазначив, що компанія прагне використати можливості штучного інтелекту на користь артистам і аудиторії. Річард Керріс, представник NVIDIA, підкреслив, що партнерство змінить підходи до відкриття музики й взаємодії з нею. Водночас компанії гарантують збереження авторських прав і належний захист творчості виконавців.

Нагадаємо, раніше Warner Music Group і Suno уклали першу ліцензовану угоду для ШІ-генерації музики.

Редакція Mediasat
