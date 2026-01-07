UARU

UARU

«Укрзалізниця» запустила платний Wi-Fi у поїзді Київ — Рахів

Новини
Wi-Fi у нічних потягах Укрзалізниці

«Укрзалізниця» продовжує тестування технології бездротового доступу до інтернету в вагонах далекого сполучення. Обидва склади поїзда №95/96 «Гуцульщина» на маршруті Київ — Рахів отримали систему Wi-Fi на базі супутникових терміналів Starlink. Про це йдеться в повідомленні пресслужби компанії в Telegram.

Пасажири всіх вагонів зможуть скористатися бездротовим підключенням. Компанія запроваджує комбіновану модель доступу — перші 10 хвилин надають безоплатно, тоді як необмежене користування коштує 120 гривень за добу. Водночас перші 5 Гб трафіку пропонують без обмежень швидкості. Оплатити можна через онлайн-платформу платіжними картками, Apple Pay або Google Pay.

- Реклама -

Технічне забезпечення проєкту використовує обладнання Starlink, яке раніше пройшло випробування на окремих дипломатичних рейсах перевізника та в складних умовах експлуатації. Система вже довела свою надійність на українській території.

Систему впровадили партнери компанії без залучення державних інвестицій, хоча їхні назви не розголошують. За умови стабільного попиту на послугу «Укрзалізниця» планує розширити покриття на інші маршрути через прозорий конкурс постачальників.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Нагадаємо, компанія раніше забезпечила швидкісним інтернетом усі 16 поїздів категорії «Інтерсіті+». Цю систему впровадили за підтримки Міністерства цифрової трансформації України. Нинішній проєкт у поїзді «Гуцульщина» розширює досвід використання супутникових технологій для пасажирських перевезень на регулярних напрямках.

- Реклама -

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
- Реклама -

Читайте також

Новини

Бета-версію української LLM представлять навесні 2026 року

Навесні 2026 року Мінцифра та «Київстар» запустять бета-версію національної мовної моделі LLM. Проєкт створюють на базі відкритої моделі Gemma.
Новини

Тематичні канали MTV та дитячі Nickelodeon припинили мовлення в Україні: що відомо

31 грудня 2025 року тематичні музичні канали MTV та дитячі Nickelodeon припинили роботу в Україні. Чому так сталося та де тепер можна переглянути улюблений контент — у нашому матеріалі.
Новини

Оператор IPKO вимкнув у Косово 3G-мережу задля впровадження 5G

Наприкінці 2025 року оператор мобільного зв'язку IPKO вимкнув 3G-мережу в Косово. Тепер компанія зосереджує ресурси на розбудові інфраструктури 4G та 5G.
Новини

Starlink вже доступний для 3,2 мільярда людей у понад 155 країнах світу

Starlink охопив понад 155 країн світу і доступний для 3,2 млрд людей. Загальна ж кількість абонентів сервісу зросла до 9,2 млн осіб.
Новини

Universal Music Group і NVIDIA запустили ШІ-систему для розуміння музики

UMG і NVIDIA запустили ШІ-систему Music Flamingo для пошуку музики за емоціями. Система аналізує треки тривалістю до 15 хвилин, розпізнаючи структуру й гармонію
© Copyright 2007-2026 | Mediasat

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати