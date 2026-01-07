«Укрзалізниця» запустила платний Wi-Fi у поїзді Київ — Рахів

«Укрзалізниця» продовжує тестування технології бездротового доступу до інтернету в вагонах далекого сполучення. Обидва склади поїзда №95/96 «Гуцульщина» на маршруті Київ — Рахів отримали систему Wi-Fi на базі супутникових терміналів Starlink. Про це йдеться в повідомленні пресслужби компанії в Telegram.

Пасажири всіх вагонів зможуть скористатися бездротовим підключенням. Компанія запроваджує комбіновану модель доступу — перші 10 хвилин надають безоплатно, тоді як необмежене користування коштує 120 гривень за добу. Водночас перші 5 Гб трафіку пропонують без обмежень швидкості. Оплатити можна через онлайн-платформу платіжними картками, Apple Pay або Google Pay.

Технічне забезпечення проєкту використовує обладнання Starlink, яке раніше пройшло випробування на окремих дипломатичних рейсах перевізника та в складних умовах експлуатації. Система вже довела свою надійність на українській території.

Систему впровадили партнери компанії без залучення державних інвестицій, хоча їхні назви не розголошують. За умови стабільного попиту на послугу «Укрзалізниця» планує розширити покриття на інші маршрути через прозорий конкурс постачальників.

Нагадаємо, компанія раніше забезпечила швидкісним інтернетом усі 16 поїздів категорії «Інтерсіті+». Цю систему впровадили за підтримки Міністерства цифрової трансформації України. Нинішній проєкт у поїзді «Гуцульщина» розширює досвід використання супутникових технологій для пасажирських перевезень на регулярних напрямках.