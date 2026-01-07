Тематичні канали MTV та дитячі Nickelodeon припинили мовлення в Україні: що відомо

Корпорація Paramount Global завершила трансляцію низки своїх телеканалів в Україні. Останнім днем мовлення дитячих каналів Nickelodeon, Nick Jr. і Nicktoons стало 31 грудня 2025 року, тоді ж припинили роботу й музичні канали MTV 80s, MTV 90s, MTV 00s, Club MTV, MTV Hits та MTV Live HD. Інформацію про це підтвердила група 1+1 media у відповіді на запит Mediasat.

Оператори кабельного телебачення попереджали своїх абонентів про майбутнє припинення мовлення дитячих каналів ще на початку грудня минулого року. Зокрема, провайдер Triolan 1 грудня 2025 року повідомив клієнтам, що «корпорація Paramount Global офіційно ухвалила рішення про припинення діяльності й розповсюдження низки своїх лінійних телеканалів в Україні».

Mediasat звернувся за коментарями до Paramount Global і дистрибутора каналів в Україні 1+1 media ще 1 грудня 2025 року. Представники Paramount відмовилися від будь-яких коментарів. «Paramount declines comment», — саме таку відповідь на запит отримала редакція 3 грудня 2025 року. Натомість офіційну відповідь від 1+1 media ми отримали лише 7 січня 2026 року, коли канали вже завершили мовлення.

«Підтверджуємо, що трансляція телеканалів Nickelodeon, Nick Jr. та Nicktoons на території України було припинено з 1 січня 2026 року. Відповідно, останнім днем їхнього мовлення стало 31 грудня 2025 року», — йдеться у відповіді компанії.

Представники 1+1 media зазначили, що не можуть детально коментувати мотиви правовласника щодо такого рішення. Водночас компанія підтвердила, що альтернативні рішення для присутності контенту Paramount Global на українському медіаринку вже реалізовано.

«1+1 media уклала угоду з правовласником, у межах якої дитячий контент Paramount Global і надалі буде легально й у повному обсязі доступний в Україні», — повідомили в компанії. Відтак дитячий телеканал ПЛЮСПЛЮС продовжить транслювати анімаційний контент від Nickelodeon і Nick Jr. у форматі лінійного телебачення.

Крім того, 1+1 media займається дистрибуцією контенту стримінгового сервісу Paramount+. Цей контент ексклюзивно представлений на OTT-платформах Київстар ТБ і MEGOGO. На цифрових платформах будуть доступні культові фільми й преміальні серіали Paramount+, їхні прем’єри в Україні відбуватимуться синхронно зі світовими релізами. Показовим є вересневе повернення хітового серіалу Tulsa King — третій сезон був доступний в Україні одночасно з глобальним релізом.

Щодо можливого запуску нових телеканалів на заміну тим, які припинили мовлення, 1+1 media повідомила, що наразі не планує таких кроків. «Дитячий контент і надалі залишається доступним для операторів і глядачів — як у форматі лінійного телебачення на телеканалі ПЛЮСПЛЮС, так і на OTT-платформах Київстар ТБ та MEGOGO, що забезпечує безперервну присутність якісного дитячого контенту на українському медіаринку», — зазначили в компанії.

За даними Telegram-спільноти UkrMediaGlory, закриття музичних каналів MTV у Великій Британії і Європі символізує завершення цілої телевізійної епохи. MTV, який стартував у 1981 році з легендарного відеокліпу Video Killed the Radio Star, остаточно прощається з форматом музичного телебачення. Флагманський канал залишився в ефірі, проте його контент остаточно переорієнтовується на реаліті-шоу замість музики.

Причини закриття музичних каналів очевидні: глядачі давно дивляться кліпи на YouTube і в соцмережах, лінійне телебачення втрачає аудиторію, а Paramount скорочує витрати й змінює стратегію розвитку.