Starlink вже доступний для 3,2 мільярда людей у понад 155 країнах світу

Протягом 2025 року супутниковий інтернет-сервіс Starlink від компанії SpaceX розширив географію присутності більш як на 35 нових ринків. Наразі послуга доступна у понад 155 країнах світу й охоплює аудиторію у 3,2 мільярда людей, зокрема у віддалених регіонах планети. Про це повідомив Діма Зенюк, співробітник соцмережі X і космічної компанії SpaceX.

Для забезпечення цього масштабного розширення компанія виконала понад 120 пусків ракет-носіїв Falcon 9 із супутниками Starlink. Це дало змогу збільшити загальну пропускну здатність мережі до 270 Тбіт/с. Завдяки цим запускам швидкість завантаження даних зросла до 200 Мбіт/с, а затримка сигналу становить близько 26 мілісекунд.

Окремим напрямом розвитку стала програма Direct to Cell, яка дала змогу під’єднати мільйони абонентів через партнерство з 27 мобільними операторами, зокрема й з українським «Київстар». Технологія не потребує наземної інфраструктури для забезпечення зв’язку. Паралельно космічний корабель Starship здійснив два тестові запуски із симуляторами супутників для опрацювання наступного покоління орбітального угруповання.

Результатом цих досягнень стало приєднання 4,6 мільйона нових користувачів протягом року. Загальна кількість абонентів сервісу досягла 9,2 мільйона осіб у всьому світі. Компанія SpaceX продовжує нарощувати потужності мережі й розширювати функціональні можливості для користувачів.