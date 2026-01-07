Оператор IPKO вимкнув у Косово 3G-мережу задля впровадження 5G

Оператор мобільного зв’язку IPKO офіційно припинив роботу мережі третього покоління на території Косово наприкінці 2025 року. Компанія перерозподіляє частотні ресурси на розширення інфраструктури п’ятого покоління, яка стала пріоритетним напрямом розвитку мобільного зв’язку в країні. Про це редакції Mediasat повідомили в пресслужбі оператора.

Мережа 3G оператора працювала в Косово від 2013 року, забезпечуючи мобільний зв’язок понад десятиліття. Відмова від застарілої технології дає оператору змогу ефективніше використовувати радіочастотний спектр і зосередити ресурси на впровадженні сучасних стандартів передавання даних.

Протягом 2025 року IPKO зосередив інвестиції на розбудові мережі 5G в діапазоні 3,5 ГГц. Компанія активувала технологію п’ятого покоління на 81 базовій станції й збільшила пропускну здатність каналу з 80 МГц до 100 МГц. Водночас оператор побудував 20 нових веж мобільного зв’язку, розширивши зону покриття та підвищивши щільність мережі.

Паралельно з модернізацією 5G-інфраструктури компанія продовжила вдосконалювати мережу четвертого покоління. Кількість базових станцій 4G/4G+ збільшилася на 130 одиниць. В окремих регіонах оператор збільшив пропускну здатність каналів 4G для забезпечення стабільності послуг під час технологічного переходу.

«П’яте покоління зв’язку — основа нашої мережевої стратегії. Відмовляючись від застарілих технологій й інвестуючи в інфраструктуру майбутнього, ми створюємо сучасну платформу для задоволення цифрових потреб найближчих років», — заявив Андраш Палі, виконавчий директор IPKO.

Модернізація мережі позитивно вплинула на якість послуг. За даними аналітичного сервісу Speedtest Intelligence, оператор має найвищі показники швидкості й продуктивності мобільного інтернету серед конкурентів. Близько 44% абонентів IPKO вже користуються мережею 5G, тоді як частка користувачів старіших технологій мінімальна.

За офіційною статистикою Регуляторного органу електронних та поштових комунікацій (AREKP), частка IPKO на ринку мобільного зв’язку Косово становить 55,08% — максимальне значення за весь період спостережень. Компанія розширила покриття на всі регіони країни, включно з північною частиною території, окрім муніципалітету Зубін-Поток.

Стратегія оператора передбачає побудову багаторівневої мережевої екосистеми, де 5G є рушієм інновацій, 4G забезпечує стабільність послуг, а технологія 3G завершила свій життєвий цикл у телекомунікаційній інфраструктурі Косово.

Досвід IPKO узгоджується із загальноєвропейською тенденцією відмови від застарілих мережевих стандартів. Литовський оператор Bitė Lietuva в грудні 2025 року також повністю відключив 3G-мережу, що дало змогу збільшити швидкість мобільного інтернету на 40% завдяки перерозподілу частот для 4G і 5G.