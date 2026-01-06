UARU

У Казахстані створили єдину радіомережу для служб екстреного реагування

У Казахстані створили єдину радіомережу для служб екстреного реагування
Фото: ArbatMedia

У Казахстані завершили створення централізованої системи радіозв’язку ультракоротких хвиль (УКХ), яка об’єднала підрозділи Міністерства надзвичайних ситуацій (МНС), Міністерства внутрішніх справ (МВС) та Національної гвардії. Про це повідомляє пресслужба МНС Республіки Казахстан.

Нова мережа забезпечує безперебійну взаємодію між регіональними підрозділами під час ліквідації надзвичайних ситуацій. Раніше через значну протяжність території кожна область країни розбудовувала власну систему УКХ-радіозв’язку автономно, що унеможливлювало ефективну міжрегіональну координацію й ускладнювало управління силами цивільного захисту на великих територіях.

Міжвідомча робоча група ініціювала поетапне розгортання мережі, яка охопила основну частину території держави. Упродовж року фахівці встановили базові станції в ключових населених пунктах та вздовж основних транспортних артерій. Наразі всі регіони країни об’єднані в єдиний радіопростір, водночас подальші плани передбачають розширення покриття на віддалені районні центри й важкодоступні території.

У 2026 році відомство планує придбати додаткові базові станції для посилення сигналу в обласних центрах, містах республіканського значення й столиці. Через диспетчерську платформу SmartOne цифрові ретранслятори районних підрозділів об’єднають у транкінгову мережу. Це забезпечить стабільний радіозв’язок у великих сільських населених пунктах, на віддалених об’єктах, автомобільних дорогах та в лісових масивах.

У Казахстані створили єдину радіомережу для служб екстреного реагування
Фото: МНС Республіки Казахстан

На наступному етапі впровадження комутаційне обладнання HyTalk інтегрує роботу кореспондентів транкінгових мереж, систем широкосмугового доступу 3G/4G/LTE й інтернету в єдиному комунікаційному просторі.

Відомство наголошує, що Казахстан став першою країною на просторі СНД, яка реалізувала радіомережу такого масштабу з настільки широким територіальним охопленням.

Паралельно з розбудовою спеціалізованих комунікаційних систем країна розвиває загальнодоступну телекомунікаційну інфраструктуру. Зокрема, в Казахстані створюють національну мережу Wi-Fi, перша черга якої вже охопила понад 400 локацій у 10 містах країни.

